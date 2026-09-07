Le ZEvent clôt son aventure avec une énorme surprise

Le ZEvent a récolté près de 33 millions d’euros en 50 heures de direct, soit presque deux fois plus que lors de l’édition 2025.

Ysis PERCQ / afp

Plus de «Divertissement»

La dixième édition du ZEvent a été celle de tous les records : à sa clôture vers 1h lundi, le marathon caritatif de streamers organisé pour la dernière fois à Montpellier a vu son compteur de dons s'arrêter à près de 33 millions d'euros, soit le double de l'édition 2025.

Image: watson/zevent

Depuis vendredi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier, plus de 80 streamers sur place et 200 autres à distance ont tenu en haleine les internautes en réalisant des défis insolites en échange de dons.



Adrien Nougaret ou Zerator l'un des fondateurs du ZEvent Image: AFP

Et pour cette dernière édition, les donateurs ont répondu présents : la cagnotte finale s'élève à 32 891 874 euros, se sont félicités les organisateurs sur X. Un montant jamais atteint lors des neuf éditions précédentes qui avaient, cumulées, permis de lever 58 millions d'euros.

Le compteur n'a cessé de grimper jusqu'à l'horaire butoir de l'événement qui a tiré sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'au bout, les 200 000 internautes encore connectés dimanche soir étaient encouragés à contribuer une dernière fois par des streamers «vides d'énergie» et à la voix éraillée après 50 heures de diffusion en direct.



Plus de 1,7 million de dons ont été enregistrés, soit une moyenne de 10 euros le don, versés par des donateurs aux profils variés.​

«Tombola légendaire»

Récoltée au profit de 22 associations, la cagnotte de cette édition a largement dépassé les 16 877 514 euros enregistrés à la clôture de l'édition 2025 par le biais de 771 000 dons, selon la Fondation de France.

Le mythique Joueur du Grenier est un habitué du ZEvent. Image: AFP

«Certains streamers, plutôt issus des communautés sur YouTube, drainent les internautes les plus jeunes. Ces donateurs versent des petits dons, ils participent à des courses à un euro», a constaté auprès de l'AFP Agathe Djelalian, responsable des relations médias à la Fondation de France.

«D'autres streamers, plutôt connus sur la plateforme Twitch, ont une communauté de personnes un peu plus âgées, entre 30 et 50 ans. Ceux-là donnent davantage, entre 100 et 200 euros.»

A cela, s'ajoutent les dons de stars, aux montants plus importants à l'image de Bigflo et Oli (100 000 euros) ou de Gims (50 000 euros + un disque platine).

Bigflo lors de ce ZEvent. Image: AFP

A lui seul, l'un des streamers les plus suivis, Mastu, est parvenu à dépasser les cinq millions d'euros sur sa cagnotte, notamment grâce à une «tombola légendaire». Parmi les 40 lots, des maillots de foot dédicacés de Zidane ou Messi, des disques de platine ou de diamant de Théodora ou Angèle, un script du réalisateur Christopher Nolan ou encore le pied du costume de Spiderman remporté par un internaute après un don de 5 euros.

L'édition 2026 versera les dons aux 22 associations ayant bénéficié des ZEvent précédents, dont la Ligue contre le cancer, Action contre la faim, Amnesty International, le Secours populaire ou la LPO.