Une vidéo de Gérard Piqué avec ses enfants choque la Toile

Pour rappel, les tensions n'ont cessé de monter au sein du couple de stars, qui s'est séparé en été 2022. Au début de l'année, Shakira a sorti un chanson coup de poing à destination de son ex, alors que celui-ci s'était mis en couple avec Clara Chia Marti, 23 ans, avec qui, selon les rumeurs, il l'aurait trompée. Intitulé «Pa tipos como tu» (littéralement: «Pour les mecs comme toi»), le titre de Shakira tire à boulets rouges sur Gérard Piqué et sa nouvelle conquête. Cette dernière, ayant de la difficulté à gérer toute la pression générée par la polémique, avait dû être hospitalisée.

Alors que la scène pourrait sembler banale, les internautes n'ont pas manqué de remarquer que Gérard Piqué semble très, mais alors très pressé de repartir. On le voit en effet démarrer sa voiture en trombe et prendre la route sans avoir pris la peine de refermer le coffre du véhicule sitôt les gosses au sein du bâtiment.

Entre Gérard Piqué et Shakira, il semblerait que le torchon brûle toujours. C'est en tout cas l'opinion de nombreux internautes, lesquels ont été offusqués par une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 8 février, et qui est devenue virale depuis. Dans celle-ci, on peut apercevoir le sportif déposer ses enfants, Milan (10 ans), et Sasha (8 ans), au domicile de son ex-compagne.

