La sœur de Britney sort de son silence à la télé sur la tutelle

Jamie Lynn Spears s'est exprimée à la télé au sujet de la tutelle de Britney dans l'émission Good Morning America.

«J'ai fait des pieds et des mains pour aider Britney à mettre fin à sa tutelle.» C’est ce qu'a assuré Jamie Lynn Spears lors d'une rare interview télé dans l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC. Elle était invitée pour parler de son livre Things I Should Have Said (en vente dès le 18 janvier), des tensions au sein de la famille Spears et de la relation entre les deux sœurs. Un sujet qu'elle évoque sans pouvoir retenir ses larmes.

«Je me suis démenée pour m'assurer qu'elle avait les contacts dont elle avait besoin pour éventuellement aller de l'avant et mettre fin à cette mise sous tutelle, et juste mettre fin à tout ça pour notre famille», déclare-t-elle, sans donner de détails quant à ces contacts qui auraient aidé la pop-star.

Selon l'émission américaine, Jamie Lynn a écrit dans son livre qu'elle a vu le comportement de Britney changer, utilisant des mots comme «paranoïaque» notamment, pour décrire sa sœur. Elle y raconte aussi l'éducation instable qu'elles ont reçue, en lien avec leur célèbre patronyme. Selon la production du show, ni Britney ni leur père n'ont répondu aux demandes de commentaires d'ABC.

Pour rappel, dans son témoignage devant un tribunal en juin 2021, la chanteuse de Toxic avait assuré que sa famille n'avait rien fait pour l'aider lorsque son père, Jamie Spears, l'aurait placée dans un établissement contre sa volonté en 2019. Elle avait également déclaré que sa famille «devrait être en prison» pour avoir tiré des bénéfices de sa mise sous tutelle.

Après plusieurs posts visant directement Jamie Lynn, Britney a finir par supprimer sa sœur de ses réseaux sociaux au début du mois. Malgré tout, la petite sœur a assuré, en larmes dans Good Morning America, que «l'amour est toujours là» entre elle et Britney. «Je n'a fait que l'aimer et la soutenir.»

