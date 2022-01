On ne le comprend que trop bien. Les fleurs ont beau être superbement mises en valeur, elles ne tiennent définitivement pas la longueur face à notre Britney.

En tout cas, le post a déjà raflé plus d'un million de likes sur Instagram à la mi-journée. Comme pour celui de la semaine dernière, la fonction «commentaires» a été désactivée. Toutefois, la star de la pop a accepté trois exceptions:

A l'origine de l'oeuvre: la photographe Andrea McClain, qui semble plus accoutumée aux natures mortes avec des fleurs qu'à des clichés suggestifs.

Ce lundi, c'est le tour du «booty»! La blonde nous a gratifié d'un nouveau cliché en tenue légère, avec pour seul appareil une petite culotte rouge et des escarpins vertigineux. Dans le miroir, toujours, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un selfie.

Nouvel angle, et nouveau... photographe

La semaine dernière, la pop-star a déjà ravi sa communauté en postant sur Instagram un selfie dans le miroir, uniquement vêtue de chaussettes blanches et d'un collier de duchesse, revendiquant son plaisir de pouvoir poser nue avec «l'énergie d'une femme libre».

On se lassera sans doute jamais des apparitions (plus ou moins) furtives de Britney dans notre fil d'actualité Instagram . Et comme nous ne sommes que de pauvres humains pêcheurs, nous ne manquons jamais celles qui comprennent en bonus des bas-résilles ou des culottes en dentelle.

Britney Spears affole une fois de plus Instagram avec un nouveau cliché dénudé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas elle qui a pris la photo.

