Contrairement à Jean-Claude Van Damme, Maeva Ghennam n'aime pas l'eau. instagram

«J'suis obligée de la gober» Maeva Ghennam handicapée par sa bouche

La star de télé-réalité française a de vrais problèmes dans la vie. Elle ne peut pas boire une bouteille d'eau comme vous et moi à cause de ses grosses lèvres. Même qu'elle n'aime pas l'eau et qu'elle se force. Décidément, elle enchaîne les galères.

Il ne se passe pas une semaine sans que Maeva Ghennam, l'une des influenceuses françaises les plus suivies (3,3 millions de followers sur Instagram) n'ouvre la bouche pour raconter son quotidien palpitant. Et c'est justement pour parler de sa bouche qu'elle s'est emparée de Snapchat. En effet, la Marseillaise de 25 ans a raconté à ses fans qu'elle ne pouvait pas boire normalement.

«Mes lèvres, elles sont trop grosses. C'est des ventouses»

Dans une vidéo, elle explique que ses lèvres sont trop volumineuses et que donc, lorsqu'elle boit à la bouteille, elle est obligée de gober le goulot sinon, ça lui coule dessus.

En plus de devoir trouver un stratagème pour s'hydrater correctement, Maeva Ghennam explique qu'elle n'aime pas l'eau, avant de prendre une gorgée en faisant la grimace comme si elle buvait un Alka-Seltzer:

«On dirait que je prends un médicament»

Qu'on en finisse et qu'on lui donne le Golden Globe de la meilleure actrice👇 (d'ailleurs, les Golden Globes, c'est demain).

Maeva Ghennam dit ne pas aimer l'eau. C'est pour ça qu'elle fait cette tête. Image: capture d'écran youtube

La bimbo se force à boire quatre petites bouteilles par jour sur les conseils de son médecin qui l'a alertée que ses urines étaient trop concentrées et que c'était mauvais pour ses reins.

Voilà, comme ça, vous savez tout. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos cruciales sur la santé de Maeva Ghennam. Avec un peu de chance, la semaine prochaine, elle nous parlera de ses intestins. Hâte.

