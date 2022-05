People

Voici les six tiktokeurs qui rajeunissent le Festival de Cannes

Khaby Lame, Just Riadh, Sara Echeagaray... ces noms ne vous disent probablement rien pourtant, tous les photographes de la Croisette avaient leurs appareils braqués sur eux.

Objectif principal pour l'édition 2022 du Festival de Cannes: se racheter une jeunesse. Pour dépoussiérer la faste montée des marches, les organisateurs se sont associés à la seule application qui parvient encore à maintenir l'attention des ados plus de 30 secondes: TikTok.

Du coup, plusieurs créateurs de contenus bien connus du réseau social chinois ont pu fouler l'iconique tapis rouge ou participer à plusieurs événements liés. Et il se trouve que parfois, c'est aussi parce qu'ils sont remplis de talents. Petit récap'.

Khaby Lame

C'est qui?

Il fait partie du top 3 des tiktokeurs les plus suivis au monde. Khabane Lame, plus connu sous le diminutif de Khaby Lame, c'est plus de 138 millions d'abonnés sur la plateforme chinoise acquis en deux ans.

Khaby Lame lors du 75e Festival de Cannes, le 19 mai 2022. Image: sda

Mais qu'a-t-il pu bien faire pour devenir aussi connu?

Ce n'est pas une, mais des milliers de vidéos qui ont fait de ce jeune homme de 22 ans un mastodonte des réseaux sociaux. Toutes étant construites à partir d'un concept: parodier les tutos viraux (et souvent bidon) sans prononcer le moindre mot.

Il fait quoi à Cannes?

L'Italien d'origine sénégalaise a foulé jeudi les marches du Festival de Cannes 2022 en tant que juré de la nouvelle catégorie dédiée aux créateurs de contenus TikTok (oui, le réseau social a sa propre compétition de courts-métrages durant le festival).

On vous laisse le découvrir ici 👇

Vidéo: watson

Anna Sitar

C'est qui?

«Annaxsitar», ce n'est pas une blonde aux yeux bleus comme les autres. Du moins, pas pour la Gen Z. Elle est suivie par dix millions de fans sur Tiktok.

Mais qu'a-t-elle pu bien faire pour devenir aussi connue?

Entre les pas de danse millimétrés et les transitions quasi imperceptibles, Anna Sitar met aussi en scène des bribes de sa vie à travers des vidéos drôles. Et ça a tellement marché que l'Américaine a récemment lancé sa marque de lingerie.

On vous laisse juger par vous-même👇 @annaxsitar this audio plays in my head on repeat ♬ SIT ON IT - Family Feud

Elle fait quoi à Cannes?

L'Américaine de 25 ans était présente sur la croisette la semaine passée. Pas pour un rôle ou une nomination en particulier, uniquement pour la joie d'être... là.

Image: instagram/annaxsitar

Terry Ltam

C'est qui?

Pas besoin d'atteindre le million de followers pour se voir adoubé par Cannes. La preuve avec le Français Terry Ltam suivi par plus de 271 000 abonnés sur Tiktok.

Mais qu'a-t-il pu bien faire pour devenir aussi connu?

Sur son compte TikTok, il se revendique expert de la pop culture. Auprès de TF1, il se décrit comme un cinéphile. Bref, quel que soit son statut, Terry Ltam se passionne à donner son avis sur les dernières sorties de films et séries.

Il fait quoi à Cannes?

Le Français participe au festival du cinéma en tant qu'animateur du tapis rouge. Un moyen pour la jeune génération qui méprise la télévision de «découvrir un autre cinéma», a-t-il expliqué sur TF1.

Image: instagram/terryltam

Just Riadh

C'est qui?

Il est franco-algérien et s'est fait connaître sur Instagram dès 2017. Sauf qu'il a récemment acquis une seconde notoriété sur TikTok. Suivi par plus de 5,9 millions d'abonnés, Riadhlevrai (à la base, connu sous le pseudo Just Riadh) poursuit désormais une carrière sur le grand écran.

Mais qu'a-t-il pu bien faire pour devenir aussi connu?

Riadh Belaïche tourne en dérision des moments de sa vie ou de celle de son entourage. Sa notoriété lui a notamment permis d'apparaître dans les clips de Wejdene et de Soprano.

Cette vidéo cumule plus de dix millions de vues sur Tiktok @riadhlevrai Pourquoi vous avancez le siège comme ça ?? 🤣🤣🤣 ♬ son original - Riadhlevrai

Il fait quoi à Cannes?

Tout comme Anna Sitar, Just Riadh a simplement été invité à flâner sur le tapis rouge (et, avouons-le, c'est déjà beaucoup).

Image: instagram/justriadh

Chewkz

C'est qui?

C'est le tiktokeur de référence au Royaume-Uni. Jesse Chuku, que ses 3,4 millions d'abonnés connaissent mieux sous le nom de Chewkz, est un autodidacte de la production vidéo. Talentueux, le Londonien de 29 ans a remporté un prix décerné par le National youth theatre.

Mais qu'a-t-il pu bien faire pour devenir aussi connu?

Jesse Chuku est un passionné des courts-métrages. Il a explosé les records de vues avec une parodie sur les aéroports américains.

La voici!

Il fait quoi à Cannes?

Chewkz a monté jeudi les marches à l'occasion de sa nomination dans la nouvelle catégorie spéciale TikTok du festival.

Image: instagram/jessechuku

Sara Echeagaray

C'est qui?

Elle a 20 ans, elle vient du Mexique et pour le coup, on peut dire qu'elle est un peu actrice. Ce ne sont pas ses 7,2 millions d'abonnés qui nous contrediront.

Mais qu'a-t-elle pu bien faire pour devenir aussi connue?

D'Euphoria à Marvel sans oublier Friends, Sara Echeagaray rejoue devant son Iphone les scènes les plus cultes de ces fictions. Et pour ceux qui n'auraient pas TikTok, le visage de Sara Echeagaray pourrait tout de même leur dire quelque chose puisque la jeune femme joue dans Big Shot, une série télévisée américaine diffusée sur Disney+.

Elle fait quoi à Cannes?

Pour la jeune actrice, participer au Festival de Cannes était un rêve. Et elle l'a bien montré en posant sur le tapis rouge, hors du tapis rouge, dans le hall de son hôtel, dans sa chambre, dans les bars. Bref, partout.