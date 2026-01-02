En direct
La commune a remis le dossier sur les contrôles du bar à la justice
Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit du 31 au 1er. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
- Un incendie a fait une quarantaine de morts et 119 blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
- Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont des bougies incandescentes juchées sur des bouteilles qui auraient bouté le feu au plafond.
- Il y a une majorité de jeunes parmi les victimes.
