beau temps
DE | FR
burger
Suisse
En direct

++DIRECT++ Tout sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana

En direct

La commune a remis le dossier sur les contrôles du bar à la justice

Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit du 31 au 1er. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
02.01.2026, 15:5103.01.2026, 16:45
Team watson
Team watson
  • Un incendie a fait une quarantaine de morts et 119 blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
  • Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont des bougies incandescentes juchées sur des bouteilles qui auraient bouté le feu au plafond.
  • Il y a une majorité de jeunes parmi les victimes.
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Instruction pénale ouverte envers les gérants du Constellation
4
Instruction pénale ouverte envers les gérants du Constellation
de Team watson
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
1
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
de Antoine Menusier
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
de Fred Valet
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
de Marine Brunner
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Thèmes
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
4 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
4
Les faiseurs de secret sollicités pour soulager les brûlures
Depuis l'incendie d'un bar à Crans-Montana, les faiseurs de secret interviennent à tout-va. Familles et proches des victimes les appellent pour soulager les brûlures des blessés.
«Les appels sont arrivés assez rapidement» après l'annonce du drame, a raconté vendredi Georges Delaloye sur les ondes de Rhône FM.
L’article