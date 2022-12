People

La Une de ce célèbre magazine se paie la tête des stars nées avec des privilèges

Dakota Johnson, Lily-Rose Depp ou encore Zoë Kravitz font partie de ce que le New York Magazine appelle les «Nepo Babies», c'est-à-dire des enfants de stars devenus célèbres grâce à leurs privilèges. La cover fait actuellement le tour des réseaux sociaux.

Des bébés dans des couveuses avec, à la place de leur tête de poupons, celles de stars hollywoodiennes. Un montage photo qui interpelle, car on comprend tout de suite que ce n'est pas flatteur. Au milieu de cette Une du New York Magazine, il est écrit:

Elle a les yeux de sa mère.

Et son agent. Voici la phrase d'accroche du New York Magazine

Une façon de dire que certaines célébrités ne sont pas devenues bankable pour leur talent, mais grâce aux connexions de leurs parents dans le showbiz. Le célèbre magazine new-yorkais a intitulé cette Une «The Year of the Nepo Baby». Nepo étant un raccourci pour népotisme, autrement dit, le favoritisme grâce à l'entourage. «C'est le crédo du Nepo Baby: essayez et si au début vous ne réussissez pas, rappelez-vous que vous êtes toujours l'enfant d'une célébrité, alors essayez, essayez encore», écrit Nate Jones, le rédacteur en chef de Vulture, la section divertissement du New York Magazine.

«On les aime, on les déteste, on leur manque de respect, on est obsédé par eux» Nate Jones, rédacteur en chef de Vulture au New York Magazine qui fait référence aux Nepo Babies.

Le favoritisme des célébrités n'a rien de nouveau, mais l'insulte «Nepo Baby» est devenue un raccourci de plus en plus populaire et pour le New York Magazine, il semblerait qu'il y ait eu un boom cette année.

Nate Jones s'est entretenu avec des managers et des directeurs de casting du secteur. L'un d'entre eux a déclaré:

«Beaucoup d'enfants de personnes célèbres ne sont pas bons. Quelqu'un m'a dit un jour: "On devrait engager untel parce que ses parents viendront à la soirée d'ouverture"..» Un directeur de casting pour le New York Magazine

Parmi les Nepo Babies cités, il y a Dakota Johnson. La star de la saga Fifty Shades of Grey est issue d'une dynastie d'acteurs célèbres: sa mère est Melanie Griffith (Lolita, Une lueur dans la nuit), et sa grand-mère est Tippi Hedren, lauréate d'un Golden Globe.

Dakota Johnson avec sa mère Melanie Griffith. Image: Shutterstock

«Une grande agence écrit et dit: "C'est l'enfant d'untel", et vous comprenez que ça veut dire: "Vous devez voir cet enfant". J'ai appris à dire simplement, "pas fait pour le rôle. Mais charmant." Il y a un certain nombre de réponses voilées plutôt que de dire, "Vous vous foutez de moi?"» Un directeur de casting

Avant qu'on ne la voie dans Stranger Things, Maya Hawke a demandé à son célèbre père Ethan Hawke d'apparaître dans sa vidéo d'audition pour le rôle de Flower Girl dans Il était une fois à Hollywood réalisé par Quentin Tarantino. Elle a été prise.

Maya Hawke est la fille d'Ethan Hawke et Uma Thurman. Image: AP Invision

Zoë Kravitz, qui fait également partie des Nepo Babies, a admis à GQ le mois dernier qu'elle ressentait une «profonde insécurité» à l'idée d'être la fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet.

Hollywood a toujours aimé les enfants de personnes connues. En 2022, l'Internet les a réduits à deux petits mots. instagram

Le mois dernier, Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, a été violemment critiquée pour ses commentaires sur le népotisme dans une interview. Elle a été jugée déconnectée de la réalité.

«Ça me fait bizarre de réduire quelqu'un à l'idée qu'il n'est là que parce que c'est un truc générationnel. Cela n'a aucun sens. Si le père ou la mère de quelqu'un est médecin, et que son enfant le devient, on ne va pas dire: "Tu es médecin uniquement parce que tes parents le sont". On dira plutôt: "Non, je suis allé à l'école de médecine et je me suis formé."» Lily-Rose Depp dans Elle magazine.

Le mannequinat en première ligne

L'industrie où le favoritisme est le plus évident, c'est celui du mannequinat. Des enfants comme Meadow, la fille de Paul Walker, Hailey Bieber, la fille de Stephen Baldwin, Kendall, la fille de Kris Jenner, Gigi et Bella Hadid, les filles du millionnaire Mohamed Hadid et Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, sont des exemples parfaits.

«La mannequin Kaia Gerber a largement profité du fait qu'elle ressemblait exactement à sa mère, Cindy Crawford» écrit Nate Jones.

Kaia Gerber sa mère Cindy Crawford. instagram

Un manager a déclaré au New York magazine: «Sur Instagram, beaucoup d'entre elles ne mettent pas nécessairement en valeur leur vie mondaine. Elles sont du genre: "Oh mon Dieu, regardez-moi dans ce bar miteux"... T'étais pas plutôt sur un yacht hier soir?»

Brooklyn Beckham, roi des Nepo Babies

Mais le Nepo Baby le plus évident et qui fait partie de cette longue liste, c'est Brooklyn Beckham, le fils de David et Victoria Beckham que The Guardian a décrit comme étant «incapable d'avoir ce que d'autres mortels pourraient considérer comme des hobbies sans les considérer comme des empires professionnels naissants.»

La Une du magazine a lancé un débat sur Twitter

Outre l'article qui trashe certaines célébrités, la Une a beaucoup fait parler d'elle. Sur Twitter, les internautes ont qualifié l'image d'«intelligente» et d'«obsédante». «Je sais que les graphistes étaient morts de rire en faisant ça», a déclaré l'un d'eux. De nombreuses personnes ont trouvé cette couverture drôle.

Le magazine n'a pas hésité a partagé sur Instagram d'autres posts en détourant la tête de ces Nepo Babies. instagram

Cependant, d'autres ont jugé l'article peu original: «Ce n'est pourtant pas nouveau. Angelina Jolie, Sean Astin, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, etc. Hollywood a toujours été et sera toujours rempli de Nepo Babies.» Un autre a défendu les stars de la couverture: «Je serais tellement énervée si je me réveillais un matin et que mon visage était sur la couverture d'un magazine pour avoir été un Nepo Baby parce que... DE TOUS LES NEPO BABIES VOUS M'AVEZ CHOISI??????»

La cover postée sur les réseaux sociaux a été likée plus de 75 000 fois sur Instagram. Le compte du magazine n'a pas hésité à partager d'autres posts en détourant la tête de certaines stars et finalement en les mettant tous dans le même sac: de Laura Dern, fille de l'acteur Bruce Dern, à Jaden Smith, fils de Will Smith en passant par Apple Martin, fille de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin.

