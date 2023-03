Et l'Oscar de l'acteur le plus odieux de la soirée va à...

Comme le rapporte Page Six , cette interview de celui qui est pourtant connu pour incarner l'élégance britannique, intervient quelques jours après qu'il a admis avoir fait un doigt d'honneur à une «gentille femme du coin», pendant le tournage de son dernier film Donjons et Dragons. Quelle classe, Hugh Grant! (jch)

Grant a répondu aux questions d'Ashley Graham le plus brièvement possible et a fait part de son désintérêt flagrant, qui faisait peine à voir. Voici l'échange, qui a fait fureur auprès de la Twittosphère:

Hugh Grant, l'acteur britannique surtout connu pour les films Coup de foudre à Notting Hill ainsi que Le Journal de Bridget Jones (et pour une affaire de prostitution dans les années 90) s'est montré à la fois odieux et condescendant envers une présentatrice, lors d'une interview sur le tapis rouge de la 95e cérémonie des Oscars, dimanche à Hollywood.

L'année dernière, c'est bien évidemment Will Smith et sa gifle qui ont défrayé la chronique aux Oscars. Cette année, une autre star s'est illustrée sur le tapis rouge, d'une manière assez surprenante.

