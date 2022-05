People

Madonna considère que ses NFT «sont des chefs-d’œuvre»

La star a récemment mis en vente trois vidéos NFT. On y voit un avatar de Madonna mettre au monde des insectes et des arbres dans des décors étranges. «A masterpiece», selon la chanteuse.

Tout le monde n'a, semble-t-il, pas su apprécier la beauté des vidéos NFT de Madonna, certains internautes réclamant même qu'on lui coupe l'accès à internet.

Pourtant, la star de 63 ans considère qu'il s'agit tout simplement de chefs-d’œuvre. Pour rappel, il y a quelques jours, la Madone a mis en vente trois vidéos créées en collaboration avec l'artiste spécialisé dans le numérique, Beeple, où l'on peut voir un avatar de la chanteuse donner naissance à des papillons, un arbre et des espèces de chenilles métalliques.

Quelques extraits des vidéos NFT de Madonna mises aux enchères:

Vidéo: extern / rest

Dans plusieurs vidéos publiées sur Instagram, Madonna explique la démarche artistique, la réflexion derrière ces vidéos. «Je fais ce que les femmes font depuis la nuit des temps, c'est-à-dire donner la vie.» Jusqu'ici, on est d'accord. Mais la star ajoute une précision: «Mais à un niveau plus existentiel, je donne naissance à l'art et à la créativité, et nous serions perdus sans eux». Ah.

Ça coince encore un peu plus lorsqu'elle affirme que «nous avons besoin d'une forêt avec des insectes rampants et effrayants qui sortent de moi». Clairvoyante, elle dit encore que «ce n'est pas tous les jours qu'un mille-pattes robot sort de mon vagin».

Pour Madonna, il s'agit tout simplement de «post-apocalyptic masterpiece» («chef-d'œuvre post-apocalyptique»).

Petite pensée pour Julia Fox qui parle elle aussi de son travail en le qualifiant de «masterpieccccce»:

Toujours selon la Madone, ses vidéos NTF retranscrivent le concept même de la création. «Non seulement la façon dont un enfant vient au monde, par le vagin d'une femme, mais aussi la façon dont un artiste donne naissance à la créativité.»

Les trois vidéos ont été vendues aux enchères au profit d'associations qui aident les mères dans le besoin.

