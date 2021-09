La star de télé-réalité britannique Chloé Ferry, nature. reddit

Instagram vs réalité: 9 influenceuses qui abusent

Certaines célébrités n'y vont pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de retoucher des photos. Voici les plus violentes.

Madeleine Sigrist

Il n'y a rien de mal à mettre un petit filtre et de retoucher un bouton lorsqu'on s'apprête à publier une belle photo de soi sur Instagram. Mais ce qu'on voit sur le réseau social depuis un certain temps n'a souvent rien à voir avec la réalité.

L'autre jour, on est tombé sur cette photo:

Une idée de qui ça peut être? Essayons avec une autre photo de la même personne.

Et là?

C'est Madonna. On le sait, la chanteuse de 63 ans a un faible pour la fontaine de jouvence. Lèvres gonflées, yeux de chat à la Bella Hadid et nez d'alien sont désormais l'idéal de beauté. Et lorsque le jus de citron ne fait plus d'effet, Photoshop ou l'une de ces nombreuses applications prennent le relais.

A quoi ressemble Madonna dans la vraie vie? C'est différent...

La comparaison entre l'image originale et la photo Instagram est particulièrement étonnante et dérangeante. Mais Madonna n'est pas la seule. Voici un aperçu du monde merveilleux d'Instagram vs réalité:

Kylie Jenner, reine incontestée du jus de citron

Ce qu'elle poste en photo et une capture d'écran de la vidéo au même moment

Même personne, même jour

L'influenceuse canadienne Kristen Hancher

La chanteuse et star de télé-réalité Aubrey O'Day

Oui, on parle toujours de la même personne.

Khloé Kardashian (et ses nombreux visages)

On ne sait pas non plus qui est Khloé. On suppose que c'est la dame dans le coin à droite, ci-dessous. Une photo qu'elle n'a pas publiée elle-même sur les réseaux sociaux, mais sur laquelle elle a été taguée.

La star de télé-réalité britannique Chloe Ferry avec son petit ami

... et ici dans le bikini rose.

On a failli oublier une Kardashian. Voici Kim

Et vous, jusqu'où iriez-vous pour le selfie parfait? Trop loin, comme ces gens?

Vidéo: watson

Kelly Osbourne, influenceuse et fille d'Ozzy, aime se présenter sur Instagram comme ceci:

A titre de comparaison, Kelly lors d'une avant-première de film fin 2019

keystone

Selon les médias, Kelly aurait perdu beaucoup de poids ces dernières années. Néanmoins, il y a un fossé entre ce que la jeune femme de 36 ans nous montre et la réalité.

Le meilleur pour la fin: Tori Spelling

Vous connaissez peut-être la Tori Spelling d'autrefois. Celle qui a joué Donna Martin dans la série Beverly Hills 90210 dans les années 90 et qui est également la fille du producteur de films Aaron Spelling. Au cours des dernières années, on a connu Tori comme ça:

shutterstock

Elle se présente actuellement sur Instagram comme ceci:

Le même jour, la photo non publiée:

Le but de ces photos de comparaison n'est pas d'être méchant, mais simplement de nous rappeler que personne sur Instagram n'est aussi parfait qu'il le prétend.

