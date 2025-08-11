beau temps23°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Colin Farrell va débarquer en Suisse à cause de ce film Netflix

The Ballad of a Small Player
Colin Farrell dans The Ballad of a Small Player.Netflix

Colin Farrell va débarquer en Suisse à cause de ce film Netflix

L’Irlandais Colin Farrell, recevra le Golden Icon Award du Zurich Film Festival grâce au film The Ballad of a Small Player du réalisateur suisse Edward Berger.
11.08.2025, 11:0911.08.2025, 11:10
Plus de «Divertissement»

L’acteur irlandais Colin Farrell recevra l’un des principaux prix du Zurich Film Festival (ZFF). À l’occasion de la remise du Golden Icon Award, Farrell viendra à Zurich, a indiqué lundi le ZFF.

Colin Farrell s’est fait un nom à l’international avec des rôles dans Miami Vice ou Les Banshees d’Inisherin. Pour son rôle dans ce dernier, l’Irlandais de naissance a remporté un Golden Globe et un prix d’interprétation à Venise; il a également été nommé aux Oscars.

The Ballad of a Small Player
Toujours The Ballad of a Small Player.Netflix

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des figures majeures de la réalisation, comme Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Woody Allen, Steven Spielberg ou Oliver Stone. Colin Farrell fera le déplacement à Zurich aux côtés du réalisateur suisse Edward Berger, primé aux Oscars.

Après ses succès avec A l’Ouest, rien de nouveau et Conclave, Berger présentera maintenant son nouveau film The Ballad of a Small Player, dispo sur Netflix, avec Colin Farrell et Tilda Swinton dans les rôles principaux.

The Ballad of a Small Player
Image: Netflix

Dans le cadre de la première de gala de ce film le 27 septembre, le ZFF décernera à Farrell le Golden Icon Award «pour sa remarquable performance d’acteur» dans le nouveau film de Berger ainsi que pour l’ensemble de sa carrière. La 21ᵉ édition du ZFF se déroulera du 25 septembre au 5 octobre.

The Ballad of a Small Player
Image: Netflix

L'actu en Suisse c'est par ici

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses
de Sven Papaux
1
Les Suisses se détournent du téflon: voici les meilleures alternatives
de Benjamin Weinmann
2
Pourquoi la découverte d'un dinosaure en Suisse est restée secrète 12 ans
de Sabine Kuster
«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»
de Kilian Marti
2
Thèmes
Voici comment Colin Farrell est devenu méconnaissable dans «The Batman».
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
2
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
Spider-Man reprend du service, et on a les images
Le tournage du prochain Spider-Man a débuté à Glasgow, ce vendredi 1er août. L’acteur qui l’incarne à l’écran, Tom Holland, a publié quelques images, pour le plus grand bonheur de ses fans.
C’est officiel: Tom Holland est de retour en Spider-Man, et il a confirmé la nouvelle en postant deux photos sur Instagram. Plus qu’un simple teasing, ceci marque le début du tournage en Écosse de Spider-Man: Brand New Day, le 4ᵉ film de la saga qui est prévu pour juillet 2026.
L’article