Colin Farrell dans The Ballad of a Small Player. Netflix

Colin Farrell va débarquer en Suisse à cause de ce film Netflix

L’Irlandais Colin Farrell, recevra le Golden Icon Award du Zurich Film Festival grâce au film The Ballad of a Small Player du réalisateur suisse Edward Berger.

Plus de «Divertissement»

L’acteur irlandais Colin Farrell recevra l’un des principaux prix du Zurich Film Festival (ZFF). À l’occasion de la remise du Golden Icon Award, Farrell viendra à Zurich, a indiqué lundi le ZFF.

Colin Farrell s’est fait un nom à l’international avec des rôles dans Miami Vice ou Les Banshees d’Inisherin. Pour son rôle dans ce dernier, l’Irlandais de naissance a remporté un Golden Globe et un prix d’interprétation à Venise; il a également été nommé aux Oscars.

Toujours The Ballad of a Small Player. Netflix

Au cours de sa carrière, il a travaillé avec des figures majeures de la réalisation, comme Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Woody Allen, Steven Spielberg ou Oliver Stone. Colin Farrell fera le déplacement à Zurich aux côtés du réalisateur suisse Edward Berger, primé aux Oscars.

Après ses succès avec A l’Ouest, rien de nouveau et Conclave, Berger présentera maintenant son nouveau film The Ballad of a Small Player, dispo sur Netflix, avec Colin Farrell et Tilda Swinton dans les rôles principaux.

Image: Netflix

Dans le cadre de la première de gala de ce film le 27 septembre, le ZFF décernera à Farrell le Golden Icon Award «pour sa remarquable performance d’acteur» dans le nouveau film de Berger ainsi que pour l’ensemble de sa carrière. La 21ᵉ édition du ZFF se déroulera du 25 septembre au 5 octobre.