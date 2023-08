Ce prince de Bel-Air genevois est validé par Will Smith

Vidéo: watson

Will Smith valide ce «prince» genevois

L'acteur et rappeur américain a posté sur Instagram une vidéo d'une caméra cachée où un danseur déguisé en Prince de Bel-Air plus vrai que nature surprend les passants. Derrière cette vidéo, se trouve un Genevois.

Le Prince de Bel-Air, c’est une des sitcoms emblématiques des années 90 et surtout la série qui a révélé Will Smith. Avec sa musique rap, ses vêtements flashy, ses gags et surtout ses moments de danse à hurler de rire, la série est devenue culte.

30 ans plus tard, la série est toujours dans les esprits à l'heure de TikTok et des réseaux sociaux, où toute occasion de produire du contenu viral est bonne à prendre. Ce qui est le cas des «pranks», qui reprennent le principe des caméras cachées où l'on surprend des inconnus en les piégeant, et en s’amusant de leurs réactions.

Ainsi, l'influenceur suisse Hononpaslui s'est déguisé avec un acolyte en célèbre personnage de la série afin de surprendre des piétons. Sa recette? Reprendre la danse culte de Carlton qui accompagne la chanson It’s Not Unusual de Tom Jones.

Un fait qui n'a pas laissé Will Smith himself indifférent, puisqu'il a reposté cette vidéo sur son compte Instagram, saluant la performance.

Le «Fresh Prince» genevois

Hononpaslui, le Genevois à l'origine de la vidéo, compte près 600 000 abonnés sur TikTok, et se définit lui-même comme «Fresh Prince» dans sa bio - un titre en hommage au titre original de la série.

Le Romand, qui joue de sa ressemble avec Will Smith, s'est spécialisé dans les «pranks», où il s'amuse à surprendre les gens avec beaucoup d'humour (et de respect, précisons-le). Cette fois, c'est bien lui qui s'est fait surprendre en étant validé par le «OG», Will Smith en personne.

