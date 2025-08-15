averses éparses30°
La série «Mercredi» a inspiré une mode très étrange

«Tired Girl» - le look fatigué est maintenant tendance Jenna Ortega
Un look fatigué mais étudié: Jenna Ortega à la première de Mercredi.Image: keystone

Sur TikTok, la gen Z s'arrache le look «Tired Girl» pour avoir l'air de sortir du lit. Le modèle? La série à succès Mercredi. On vous explique.
15.08.2025, 17:0115.08.2025, 17:01
Elle est l'égérie de cette nouvelle tendance: l'actrice Jenna Ortega a récemment assisté à la première de la deuxième saison de la série à succès Mercredi (Wednesday). Son look a attiré l'attention: des yeux légèrement estompés et cernés d'ombres sombres, le visage pâle, les pommettes rehaussées d'une touche de gris, et les lèvres foncées. L'ensemble évoque l'épuisement plus que la fraîcheur, mais c'est précisément l'effet recherché, d'après CNN.

La toute dernière tendance maquillage de la génération Z, le «Tired Girl» (la fille fatiguée), célèbre ce look. Jusqu'à présent, l'idéal de beauté consistait plutôt à paraître frais et reposé, ce qui était souvent obtenu en utilisant de grandes quantités de correcteur (concealer) et de crème pour les yeux. Historiquement, un air fatigué était associé à une mauvaise santé, au vieillissement et au manque d'attractivité. Mais le look actuel vise justement à accepter les imperfections que nous avons l'habitude d'essayer de cacher.

Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour

Du déjà-vu

Le visage moderne de cette tendance est Mercredi Addams, la fille morbide et émotionnellement distante de la famille Addams, qui est le personnage principal de la série Netflix.

@aliciabreuer0 Tired girl makeup, always been insecure about my eye bags… but what if i embrace them hehe 🙈 #makeup #beauty (Products used @Valentino.Beauty matte lipstick shade rosso valentino @YSL Beauty crush liner black @L’Oréal Paris panorama mascara and brown lip pencil for frecks @Huda Beauty grunge palette @Charlotte Tilbury lip liner ‘lip cheat’ @Benefit Cosmetics UK ♬ In This Darkness Jersey Club by shonci x abnormal - shonci

Depuis quelque temps, de nombreux tutoriels TikTok reproduisant ce look débraillé accumulent les clics. Ce style est une forme de rébellion et prône l'authenticité, s'opposant à l'esthétique du «Clean Girl», qui incarne la perfection et dont des personnalités comme Hailey Bieber sont les figures de proue.

La nonchalance de Mercredi en matière d'apparence, qui se réalise rapidement avec peu de produits, est l'antithèse des idéaux de beauté traditionnels, soignés et fraîchement maquillés, et une subversion de la féminité. Cette tendance est aussi un reflet de la pression que subit la jeune génération, confrontée aux études, au travail et aux angoisses concernant l'avenir.

Les looks du «Diable s'habille en Prada 2» divisent déjà

Cela dit, il ne faut pas confondre ce style avec le «Gothic». Il est plus proche du Grunge, qui était en vogue dans les années 80 et 90. Les icônes de cette tendance décontractée et légèrement négligée étaient notamment Courtney Love ou Winona Ryder.

Kurt Cobain of Nirvana with wife Courtney Love and daughter Frances Bean Cobain, and Sinead O&amp;#039;Connor (Photo by Ke.Mazur/WireImage)
Courtney Love était mariée au leader de Nirvana, Kurt Cobain.Image: WireImage

Le look «Tired Girl» ne va pas aussi loin que le mouvement Grunge; il est plus éphémère, plus commercialisé, et pourrait bien disparaître rapidement.

Qui est Luidji, le rappeur aux questions existentielles?
Video: watson
