Voici pourquoi cette photo de Chrissy Teigen en bikini est spéciale

L'ex-mannequin a partagé un cliché d'elle en maillot de bain. Une photo non retouchée qui fait du bien à Instagram.

C'est rare de scroller sur Instagram et de voir une célébrité poster une photo d'elle non retouchée, de plus est, en bikini. Chrissy Teigen, connue pour son engagement dans le Body Positive, mouvement qui encourage la société à accepter les femmes telles qu'elles sont, a partagé un cliché d'elle et de son fils Wren Alexander Stephens âgé de 9 mois alors qu'ils passent leur vacance en famille en Thaïlande, son pays natal. On la voit debout sur un yatch. Elle pose comme une mannequin se doit de poser, une jambe devant l'autre, sauf qu'elle montre son corps tel qu'il est, avec «ses défauts».

Chrissy Teigen est maman de quatre enfants. instagram chrissy teigen

Chrissy Teigen, sur Instagram, c'est 42 millions de followers et des poussières. On ne se mouille pas en disant qu'elle a de l'influence. D'ailleurs, ses fans l'ont félicitée et disent à quel point ce genre de post fait du bien:

«Tu es encore plus belle, car ces clichés respirent l'authenticité»

«MERCI d'avoir posté une photo honnête et réelle d'une maman au corps normal. Tu es magnifique ! Nous sommes tellement nombreuses à être conscientes de notre corps post-partum et à nous inquiéter de son apparence, mais en te regardant, je comprends qu'il est magnifique! ❤️»

«Merci de poster de vraies photos non éditées, tu es la meilleure! Et tu es vraiment magnifique!»

«Toutes les femmes qui regardent cette photo d'une maman absolument magnifique et se disent: MERCI!!!!🙏»

En plus d'être vraie, Chrissy Teigen n'en a pas fait tout un foin. Elle n'a pas joint à ce post une tartine pour expliquer qu'il faut s'aimer et «be gentle and kind» envers soi-même et son corps, bla-bla-bla. Elle a juste écrit: «Mon pays natal est magique». Comme si, au final, c'était normal de poster ce genre de photo (alors que malheureusement, ça ne l'est pas).

En effet, ce genre de cliché fait du bien à l'approche de l'été et quand on sait qu'à peu près au même moment, Khloé Kardashian (310 millions de followers) a partagé elle aussi des clichés en bikini qui ne laissent aucune chance aux imperfections. Même s'il s'agit d'un shooting pour sa marque, elle se place dans cette catégorie de femmes pour qui les réseaux sociaux sont une couverture de magazine.

Khloé Kardashian woke up like this. instagram khloékardashian

