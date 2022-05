Kris Jenner, témoin du «Cucumber Gate» de sa fille Kendall. capture d'écran E!News

People

Ridiculisée pour sa façon de couper un concombre, Kendall Jenner a réagi

Dans une séquence de la nouvelle saison des Kardashians, la star peine à tenir le cucurbitacée par le bon bout. Moquée sur les réseaux sociaux, elle a tenu à répondre à ses haters.

Depuis plusieurs jours, une vidéo virale montrant Kendall Jenner en train de galérer à couper un concombre fait le tour d'internet. Cette séquence est tirée de la dernière saison des Kardashians diffusée sur la plateforme de streaming Hulu.

Pour comprendre toutes les subtilités et les complexités du «Cucumber Gate», il faut revenir sur la chronologie des événements.

Dans la séquence, Kendall est dans la cuisine avant d'être rejointe par sa mère.

Kris Jenner lui demande si elle aimerait que leur chef lui prépare un snack. Kendall répond: «Je vais le faire moi-même. Je vais juste couper un peu de concombre, c'est assez facile.»

Image: capture d'écran E!

Quel panache!

Cependant, Kendall admet qu'elle a peur de se couper en se demandant comment tenir le légume et le couteau.

Image: capture d'écran E!

Les Kardashians vivent dangereusement.

«C'est bien ma fille», dit Kris comme si Kendall faisait quelque chose d'admirable. «Fais attention parce que je me suis coupée l'autre jour», prévient-elle.

Image: capture d'écran E!

C'est palpitant.

«Je sais, j'ai un peu peur», dit Kendall en se repositionnant. L'air confus et se demandant si les concombres ont des graines ou non, la mannequin poursuit face caméra: «Je ne suis définitivement pas une bonne coupeuse, alors ne zoomez pas sur moi. Je ne suis pas du tout professionnelle.»

Image: capture d'écran E!

On s'en doutait.

Alors qu'elle commence maladroitement, Kris - qui est maintenant clairement inquiète - appelle leur chef personnel pour prendre les choses en main. «Hé chef, tu veux bien couper ça pour elle?»

Image: capture d'écran E!

Ne prenons pas de risque.

Mais Kendall, qui veut prouver qu'elle sait se débrouiller toute seule, maintient qu'elle le fera elle-même.

Image: capture d'écran E!

Voici la vidéo commentée par E!News:

Vidéo: youtube

Beaucoup d'internautes se sont moqués de Kendall, la considérant comme «coupée des réalités». Certains haters sont allés plus loin en qualifiant la vidéo de «frustrante» et «triste».

Citant directement un tweet où l'on pouvait lire: «Kendall Jenner essayant de couper un putain de concombre est la chose la plus tragique dont j'ai jamais été témoin», la star a ajouté: «Tragique!». Ça veut soit dire qu'elle est d'accord, soit qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Nous, on trouve que cette vidéo est une forme d'ego boost. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans votre journée, regardez Kendall en train de couper un concombre, ça vous remontera le moral.

En parlant cuisine, voici les terribles illustrations des recettes vintage:

1 / 35 Les terribles illustrations des recettes vintage

Kim Kardashian nous fait visiter son manoir: