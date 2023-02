Après une série d'échanges musclés entre Gérard Piqué et elle, Shakira est-elle prête à tourner la page? Image: sda

«Il y a de la place en enfer...» Shakira se lâche en interview

La superstar a accordé cette semaine une interview à un média mexicain, dans lequel elle revient sur sa vie personnelle, ainsi que sur le rôle de son art. Et elle n'a (presque) pas sorti les dents.

Alors que la saga entre la chanteuse colombienne et son ex-compagnon Gérard Piqué n'a fait que de rebondir - et s'envenimer - ces dernières semaines, la chanteuse a donné une interview au programme mexicain El Punto. Et durant celui-ci, elle n'a (presque) pas relancé de piques saillantes dignes de l'un de ses derniers titres «Pa tipos como tu» (qui signifie «Pour les mecs comme toi»).

Shakira aurait-elle décidé de mettre de l'eau dans son vin? Ou est-ce que la musique a rempli son office cathartique, lui permettant d'être plus sereine envers son ex, et de sa nouvelle compagne Clara Chia Marti? Evoquant son parcours personnel et sa vie amoureuse, celle qui vient de sortir un titre avec Karol G semble plus philosophique que pétrie d'un esprit de revanche. Punchlines.

«Je pense que j’ai aussi acheté cette histoire selon laquelle une femme avait besoin d’un homme pour se compléter, d’une famille. Je rêvais aussi que les enfants aient un père et une mère sous le même toit» via footmercato

«J’ai été très dépendante affectivement des hommes, je dois l’avouer - j’ai été amoureuse de l’amour. J’accepte ma vulnérabilité, mes faiblesses» via footmercato

«Je suis prête pour le prochain tour, à laisser la vie venir et me montrer ce qu'il y a d'autre» via footmercato

Expliquant que l'on ne peut pas échapper à certaines épreuves imposées par la vie, l'artiste a décidé d'opter pour la résilience: la douleur fait partie de la vie, et c'est parfois une voie qui s'ouvre pour un plus grand bonheur.

«Tous les rêves ne se réalisent pas dans la vie, mais la vie cherche un moyen de se rattraper» via punto.mx

«J’ai appris à exprimer ce que je ressens, la douleur. Le contraire de la dépression, c’est l’expression» via punto.mx

«J’ai réussi à sentir que je suis suffisante, ce que je n’aurais jamais cru possible» via footmercato

Quand le présentateur lui demande pourquoi elle aborde tant le thème du genre et des femmes, la chanteuse lui répond que l'art a une fonction: celle de secouer les gens, mais aussi de les représenter. «A travers mes chansons, j'ai le devoir de prêter ma voix aux personnes qui ne peuvent pas parler», continue-t-elle. «J'ai remarqué que nous, les femmes, sommes à un moment charnière pour la société. Nous sommes à un moment où le soutien que nous nous donnons entre femmes est important. Et comme le disait Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'Etat américaine, une phrase que j'adore:»

«Il y a une place réservée en enfer pour toutes les femmes qui ne se soutiennent pas entre elles» nmas.com.mx

C'est son fils Milan qui l'a décidée à faire une collaboration avec Bizarrap. Il lui a notamment dit:

«Maman, tu dois faire quelque chose avec Bizarrap… C'est le dieu argentin !» via punto.mx

Le titre «Pa tipos como tu» avec Bizarrap 👇 Vidéo: youtube

