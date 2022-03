People

Kim K. et Mrs Doubtfire étaient au défilé Balenciaga

La star de la télé-réalité a assisté au défilé Balenciaga à Paris ce dimanche 6 mars. Elle portait l'une des tenues de la collection automne-hiver 2022, une combinaison en scotch. Quant à Madame Doubtfire, elle portait une robe fleurie.

Alors que vous avez probablement passé votre dimanche à vous reposer, à vous promener au bord du lac ou à regarder Netflix, Kim Kardashian a dû se battre avec sa tenue en scotch (nous ne sommes pas égaux face au jour du seigneur).

La star a assisté au défilé Balenciaga à Paris (collection automne-hiver 2022) dans une combinaison faite entièrement de ruban adhésif. «J'ai peur que ça se déchire quand je m'assieds. Est-ce que je devrais la laisser se déchirer?», a-t-elle admis. La tenue n'a finalement pas craqué (ouf!).

Autre gros point d'interrogation: comment a-t-elle fait pour aller aux toilettes? Espérons qu'elle ne s'est pas envoyé un chili con carne avant le show.

Le défilé

Outre Kim et sa tenue bruyante, le défilé a marqué les esprits pour sa mise en scène chaotique dont Demna Gvasalia, le directeur artistique de la marque, en a le secret.

Les mannequins défilaient en cercle dans un pavillon du parc des expositions du Bourget. Femmes et hommes avançaient péniblement dans un genre de blizzard alors que le public était derrière des vitres. Certains modèles tenaient même des sacs poubelle, comme si d'un côté il y a avait le petit peuple, et de l'autre les privilégiés. Franchement, ça ressemblait presque à une scène de Squid Game.

Hommage à l'Ukraine

Le créateur d'origine géorgienne, lui-même réfugié d'une guerre avec la Russie, a rendu hommage à l'Ukraine en récitant un poème datant de 1917 au début et à la fin de son défilé. Il portait également un T-shirt aux couleurs de l'Ukraine. T-shirt qui a été offert à chaque invité du public. Salma Hayek n'a d'ailleurs pas hésité à le mettre au-dessus de sa tenue.

Madame Doubtfire était là elle aussi

En plus de Kim Kardashian, Isabelle Huppert et Salma Hayek, parmi les invités de marque, il y avait Madame Doubtfire. Vous allez me dire que cette personne n'existe pas, que c'est un personnage de film et qu'en plus, l'acteur qui l'incarnait est décédé. C'est vrai. La personne qui se cache derrière le costume de vieille dame s'appelle Alexis Stone, make-up artist et drag queen connue pour ses transformations radicales.

Balenciaga a collaboré avec Alexis Stone en 2021 dans le cadre d'un documentaire qui retrace l'évolution de son parcours. La drag queen s'était également transformée en Madame Doubtfire le temps d'une séance photo. C'était donc tout naturel de la retrouver au défilé, dans la peau de celle qui met sa tête dans des gâteaux à la crème en s'exclamant: «Helloooooo!»

