People

Halloween vous a semblé long? Noël avec Mariah Carey va être interminable

Le mois de novembre vient à peine de commencer que l’interprète de «All I Want For Christmas is You» est prête pour les Fêtes. C'est trop tôt.

Halloween est à peine fini que déjà, Mariah Carey décide d’ouvrir la saison du sapin, des décorations et des cadeaux. Je parle bien évidemment de Noël. On n'a même pas eu le temps de ranger notre costume que la chanteuse débarque en mode Christmas Spirit avec ses guirlandes, ses robes trop serrés en sequin rouge et son sourire sponsorisé par Colgate White Now.

Lundi 1er novembre, Mariah Carey a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle invite ses 10 millions de followers à adopter l'esprit de Noël. On la voit exploser des citrouilles avec un sucre d'orge géant. Mariah est prête. Pas nous.

Et vous, êtes-vous prêt pour Noël? Complètement, je suis né prêt pour Noël. Pas du tout, appelez-moi Le Grinch.

Apparemment, cette année, il y aura de la nouveauté (contrairement aux quinze dernières). Un gros plan sur un cadeau laisse penser qu'une surprise attend les fans de l'artiste, et que celle-ci sera dévoilée le 5 novembre.

Par contre, ce qui ne change pas, c'est Mariah elle-même. On dirait qu'elle a été plongée dans un bocal de cornichons du mois de janvier au mois de novembre. Le vinaigre, ça conserve vachement bien.

Il est temps d'instaurer des règles dans les radios👇👇👇

«All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey sera sautée si elle est jouée avant le 1er décembre. Après le 1er décembre, la chanson n'est permise qu'une fois par soir. Image: instagram

Pour info, il y a pire que Mariah Carey. Kris Jenner a ouvert la saison de Noël le 6 octobre.

Restons encore un peu dans l'esprit de Halloween avec ce débat de société.

Vidéo: watson

Et maintenant, des chiens dans le métro de NYC🐶🐶🐶