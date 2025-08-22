Une Mercedes Classe G navigue sur le lac de Zurich

Vidéo: watson

Ca se passe sur un lac en Suisse

Une Mercedes Classe G a été aperçue en train de naviguer sur le lac de Zurich. Mais derrière ce «happening» de luxe se cache en réalité un projet artistique engagé, dénonçant le changement climatique.

Les réseaux sociaux ont été inondés par des vidéos montrant une séquence étonnante: une Mercedes Classe G, le luxueux 4x4 de la marque allemande, dans une version vraisemblablement amphibie, voguant paisiblement à moitié immergée dans l'eau, le long de la rive du lac de Zurich.

Comme le rapporte le 20 Minuten, il ne s’agit pas d’un nouveau modèle automobile, mais d’une performance artistique signée par le Bernois Piet Baumgartner. Artiste visuel et réalisateur, il a collaboré avec le collectif Ortreport et la dramaturge Julia Reichert pour concevoir cette œuvre intitulée 4x4, présentée dans le cadre du Zürcher Theaterspektakel, le festival international de théâtre et des arts du spectacle qui se tient chaque été à Zurich.

Le véhicule n’est en réalité pas une vraie voiture, mais un bateau surmonté de la carrosserie d’une Mercedes Classe G, une voiture aux alentours de 200 000 francs. Derrière cette performance se cache un message politique et écologique fort, qui met en lumière la crise climatique et ses conséquences, notamment l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Alors que le niveau des eaux monte, les véhicules deviennent de plus en plus imposants: l'œuvre utilise la Classe G, symbole du capitalisme et de la réussite, pour dénoncer cette surconsommation et ses effets sur la planète.

L'installation de Piet Baumgartner, Ortreport et Julia Reichert Image: theaterspektakel

«L'eau monte sans cesse – plus vite, plus haut, plus implacablement. Les gens restent sous la pluie – d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, puis jusqu'au cou. Certains vivent plus haut, d'autres s'enfuient en 4x4. Et quand la pluie cesse enfin, l'asphalte est trop chaud pour être touché. Et maintenant ?» Le descriptif de l'oeuvre.

L’installation est accessible tous les jours sur la rive du parc Landiwiese. Elle est également ponctuée de performances artistiques à certaines dates. Elle restera visible jusqu’au 31 août.