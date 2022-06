La maison comprend notamment 6 chambres, 9 salles de bain, une cave à vin, une salle de cinéma de 10 places et un salon équipé d'un bar. MLS/watson

Le nouveau manoir de Britney a beaucoup, beaucoup de marbre

Juste après leur mariage, Britney Spears et Sam Asghari ont pris leur quartier dans leur nouvelle résidence de Calabasas, en Californie. On vous fait visiter.

Aucune chance de voir un ex-mari entrer par effraction dans cette nouvelle demeure surprotégée. Britney Spears et Sam Asghari ont acheté une maison dans ce qu'on appelle un «gated community» avec des gardes à l'entrée. Parmi ses nouveaux voisins les plus proches figurent Travis Barker et Kourtney Kardashian.

Cette maison comprend notamment 6 chambres, 9 salles de bain, une cave à vin, une salle de cinéma de 10 places et un salon équipé d'un bar.

Maintenant, suivez le guide!

On commence avec l'entrée, bien symétrique: du marbre, un lustre et une porte en arc de cercle... tous les éléments du manoir californien bien kitsch.

Image: Dirt/MLS

Ce n'est pas Versailles, c'est mieux!

Ce couloir est tellement long que j'ai dû zoomer pour vérifier qu'il n'y avait pas un miroir.

Image: Dirt/MLS

En même temps, quand on voit la maison vue du ciel, on comprend mieux pourquoi les couloirs sont grands. D'après le site Dirt spécialisé dans les maisons de stars, elle fait un peu plus de 1000 mètres carrés habitables.

La cuisine, en marbre hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Côté mobilier, on dirait que les chaises de bar ont été ensorcelées comme les meubles du château de la Belle et la bête.

Image: Dirt/MLS

C'est fin, épuré, ça se marie vraiment dans tous les intérieurs.

Image: Dirt/MLS

La cuisine et ses moulures d'époque. Et si jamais les coqs vous intéressent, s'adresser directement à l'ancien propriétaire.

Image: Dirt/MLS

La salle à manger, avec le Graal sur la table. C'est quoi comme style exactement? Baroque ou rococo?

Image: Dirt/MLS

Contre toute attente, le sol de la chambre principale est en bois.

Image: Dirt/MLS

Par contre, dans la salle de bain, vous n'y échapperez pas. Les colonnades datent de l'Empire romain, tout comme la construction du Caesars Palace.

Image: Dirt/MLS

Attention, le dressing n'accepte que les sacs Versace et les vêtements Philipp Plein.

Image: Dirt/MLS

Et maintenant, allons prendre un brandy!

Image: Dirt/MLS

La salle de cinéma qui ferait pâlir La Scala de Milan.

Image: Dirt/MLS

On termine sur l'espace extérieur absolument divin avec ses colonnades, le fil conducteur de la maison.

Image: Dirt/MLS

Ce manoir va comme un gant à Britney et Sam. On lui souhaite le meilleur!💙💙💙

Image: Dirt/MLS

