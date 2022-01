Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés. instagram

People

«Nous avons bu notre sang»: les fiançailles étranges de Megan Fox

Megan Fox a dit «oui» à son punk Machine Gun Kelly dans un hôtel de luxe à Porto Rico. Une demande d'une spontanéité folle puisque des caméras étaient présentes. S'en est suivi un petit rituel sanglant.

Pourquoi se contenter de fiançailles simples et sobres, quand on peut faire un truc punk et sanglant? L'actrice a partagé son bonheur en vidéo sur Instagram, dans une mise en scène en haut des marches d'un Ritz-Carlton de Porto Rico. Oui, ça va devenir plus punk, ne bougez pas.

«En juillet 2020, nous nous sommes assis sous cet arbre», écrit Megan Fox sous son post. «Un an et demi plus tard, après avoir traversé l'enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l'aurais jamais imaginé, il m'a demandé de l'épouser. Et comme dans chaque vie avant celle-ci, et dans les suivantes, j'ai dit oui... et nous avons bu le sang de l'autre.»

Dans les commentaires, ils ont reçu les félicitations de leurs amis punks, à l'instar d'Avril Lavigne, qui écrit «Vous faites vraiment la paire parfaite 🍐💍 💚🤍félicitations pour vos fiançailles ! Xx.» ou encore «F--- YESSSSS 🖤» de la part du batteur Travis Barker.

La goutte de sang qui fait déborder le vase. image: instagram/machinegunkell

Un couple de foufous

Les deux stars se sont rencontrées en mars 2020 sur un tournage. Depuis, ils ne se quittent plus et vendent du rêve à qui veut bien les suivre sur Instagram.

Ils sont partis ensemble au Costa Rica où ils ont pris de l'ayahuasca «au milieu de la jungle», tout en omettant de préciser qu'ils ont terminé le voyage par un séjour au pas très punk hôtel Four Seasons. Ils sont amis avec un autre couple très disruptif: Kourtney Kardashian et Travis Barker, avec qui ils ont passé un joli moment en septembre dans les chiottes des MTV Video Music Awards.

Les stars ont décidé de nous vendre du rêve, ces jours.

Et maintenant, regardons une petite vidéo ensemble:

Vidéo: watson

Voici 20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail.