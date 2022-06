Britney Spears et Sam Asghari sont ensemble depuis 2016. Image: instagram

People

Britney Spears va se marier et son père n'est pas le bienvenu

L'idole du mouvement #FreeBritney a prévu de dire «oui» jeudi à son coach sportif, selon TMZ. Parmi les invités, une toute petite partie de sa famille.

Le plus beau jour de la vie de Britney Spears (et des instigateurs du mouvement #FreeBritney) est enfin arrivé. Selon TMZ, la reine de la pop a prévu de se marier jeudi 9 juin avec Sam Asghari, son danseur et coach sportif et également fiancé depuis le mois de septembre 2021.

On vous racontait tout ici: People Britney Spears est libre (et elle en a profité pour se fiancer)

Si les détails de l'événement semblent toujours en cours de préparation, des sources proches de la chanteuse de 40 ans ont confirmé au média américain que la cérémonie serait organisée en toute intimité. A cet effet, cent personnes ont été conviés dont une toute partie de sa famille.

Persona non grata

Parmi les personnes ayant reçu le fameux faire-part, Bryan, le grand frère de Britney Spears. Mais celle qui s'est récemment libérée de la tutelle de son père aurait exclu celui-ci des festivités, tout comme sa mère et sa sœur cadette Jamie Lynn, toujours persona non grata dans la vie de la star américaine depuis le procès de sa tutelle.

Petite piqure de rappel: People #FreeBritney: La pop star n'est plus sous la tutelle de son père

Britney Spears et Sam Asghari sont ensemble depuis 2016. Ce mariage sera le troisième pour la chanteuse qui a déjà dit «oui» à Jason Allen Alexander en 2004 et Kevin Federline l'année suivante. Le couple explosif avait dans la foulée eu deux enfants, Sean Preston Federline et Jayden James Federline. (mndl)