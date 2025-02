«On dirait qu'elle a 57 ans» Millie Bobby Brown prend cher

L'actrice enchaîne actuellement les tapis rouges. Elle partage l'affiche deThe Electric State avec Chris Patt. Mais ce n'est pas tant pour parler du film que les internautes se ruent sur les réseaux sociaux. L'actrice choque pour son allure de femme mûre.

Dans la tête des gens, Millie Bobby Brown, c'est ça:

Elle avait 11 ans dans la première saison de Stranger Things.

Eleven, le personnage phare de la série la plus rentable de tous les temps, Stranger Things, n'est plus une enfant qui saigne du nez quand elle se fâche tout rouge. L'actrice britannique a désormais 21 ans. Mais pour certains, c'est carrément une dame de 46 ans ou pire, une Républicaine de 57 ans.

Millie Bobby Brown ce jeudi 27 février à Madrid. Getty Images Europe

Actuellement en promo pour son dernier film, The Electric State, aux côtés de Chris Pratt, l'actrice enchaîne les tapis rouges, parfois accompagnée de son mari, Jake Bongiovi, le fils de Bon Jovi.

Elle est apparue à plusieurs reprises avec une longue chevelure blonde et des robes à paillettes qui, pour certains, lui donnent un air d'Ivanka Trump, pour d'autres, de Pamela Anderson ou pour d'autres encore, d'avoir divorcé deux fois. Des comparaisons comme celles-ci, on en trouve à la pelle sur les comptes Instagram de médias people comme Just Jared et Page Six.

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se sont mariés en mai 2024. Image: Variety

Sans faire de déclaration, l'actrice semble avoir répondu aux critiques dans ses derniers posts Instagram. Elle a publié un selfie ce 27 février avec un sticker sur lequel il est écrit: Please stop talking. Sur sa dernière publication, elle a écrit Pam. Potentiellement une référence à la comparaison que les internautes ont faite d'elle avec la star d'Alerte à Malibu.

Ses fans, quant à eux, défendent son look, arguant qu'il s'agit d'un hommage aux pop stars des années 1990-2000. Car ces derniers temps, Millie Bobby Brown partage sur Instagram des photos à l'esthétique nineties. Sur certaines photos, on dirait presque Britney Spears. En effet, pour ses followers, ce serait une façon d'auditionner pour ce potentiel rôle. Millie Bobby Brown l'a confirmé ce lundi 24 février à Entertainment Tonight:

«Rien ne me rendrait plus heureuse que de pouvoir incarner une personne aussi belle et emblématique»

Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait un appel du pied. Il y a deux ans, la star de Stranger Things avait manifesté une très forte envie de jouer le rôle de Britney Spears au cinéma. Pour le moment, le biopic sur la pop star n'en est qu'à l'état de projet. Lors d'une récente interview pour Entertainment Tonight, le réalisateur Jon M. Chu, qui veut s'emparer de ce métrage, a révélé que la star elle-même travaillerait dans la production du film.

L'un des looks postés par Millie Bobby Brown sur Instagram. Clairement, il se passe un truc.

En attendant, on pourra voir The Electric State qui sortira le 14 mars sur Netflix. Millie Bobby Brown y joue une adolescente orpheline dans un monde où les robots se sont rebellés contre les humains. Elle traverse une Amérique post-apocalyptique en compagnie d'un de ces robots, gentil pour le coup, pour retrouver son petit frère. Elle est accompagnée d'un vagabond (Chris Pratt) qui fait, comme à son habitude, du Chris Pratt. Dans la bande-annonce, on aperçoit également Stanley Tucci et parmi les membres du casting, on relèvera Ke Hui Quan (Everything Everywhere All At Once) et Woody Harelson.

