Le mariage de cette star de «Stranger Things» était presque parfait

Millie Bobby Brown a célébré son union avec Jake Bongiovi et ils cochent toutes les cases du mariage de gens riches et célèbres, sauf une.

Dans votre tête, Millie Bobby Brown a probablement toujours 11 ans et saigne du nez quand elle se fâche très fort. Dans la vraie vie, l'actrice a 20 ans et elle vient de se marier avec le mannequin américain Jake Bongiovi, 22 ans, le fils de Jon Bon Jovi. Ils se sont rencontrés en 2021 sur Instagram et ont officialisé leurs fiançailles en avril 2023.

Le couple s'est uni en mai, mais c'est seulement maintenant que les deux tourtereaux ont posté sur leur Instagram respectif des photos de l'événement. La réception s’est tenue à la Villa Centenale, à Sienne, en Toscane et tous les gros clichés du mariage de riche en Toscane étaient réunis.

D'abord, l'endroit. La Villa Centenale, ce n'est pas la salle communale de Moudon. C'est un palais du 17e siècle dans un style baroque romain, un endroit «sans prétention» selon le site officiel. Pour faire honneur au lieu, il fallait un dress code à la hauteur. Les hommes étaient donc en smoking.

Jon Bon Jovi c'est le monsieur à droite qui triche en se mettant sur la pointe des pieds. instagram

On te voit, Jon! instagram jakebongiovi

Un autre signe que vous êtes bien dans un mariage de riche à l'italienne: les photos du couple au milieu d'une allée de cyprès centenaires. C'est beau, mais même dans les films hollywoodiens, on a déjà vu cette scène.

J'ai l'impression d'avoir vu Jennifer Lopez dans cette allée de cipres dans une comédie romantique sur Netflix. Image: instagram jakebongiovi

Ensuite, qui dit mariage en Italie, dit romantisme et qui dit romantisme dit robe en dentelle. Kim Kardashian, Lady Kitty Spencer, Kourney Kardashian, sont quelques exemples de stars qui, parce qu'elles ont embrassé la dolce vita pendant cinq minutes, se sont transformés en madone du 21ᵉ siècle.

La robe de Milly Bobby Brown était signée Galia Lahav, marque israélienne peu connue du grand public. Quoi? Elle ne portait pas une marque de luxe? On vous rassure, elle s'est changée quatre fois et l'une des robes était signée Oscar de la Renta.

Amen. instagram jakebongiovi

La dernière robe, celle qui sonne un 4 heures du mat' un peu poisseux, voulait dire: «let's party!». Une mini-robe bustier qui donnait envie de s'envoyer des tournées de limoncello jusqu'au bout de la nuit.

Doux Jésus Marie Joseph! Mais que dirait le pape Alexandre VII? instagram milliebobbybrown

Autre signe qu'il s'agissait d'un mariage classique comme les gens riches et célèbres savent les faire: le podium. Autrement dit, l'estrade pour la cérémonie. Indispensable si on veut de belles photos et éviter que les talons de madame s'enfonce dans la pelouse. L'arche de fleurs blanches est également un signe qui ne trompe pas. Sans ça, le mariage aurait été ridiculement simple.

L'arche de fleurs qui doit peser au moins trois sangliers morts. instagram jakebongiovi

Et si vous vous demandez qui est l'homme barbu qui officiait la cérémonie, il s'agit de Matthew Modine. Il joue le Dr. Brenner dans Stranger Things. Il a expliqué dans une interview qu'il avait sa licence pour marier les gens.

Par contre, le couple n'a pas réussi à cocher la dernière case du mariage parfait de gens riches et célèbres: celle du photographe Vogue Wedding. La honte! Tout ce qu'ils ont eu, c'est un vulgaire article dans Vogue, mais Teen Vogue. C'est presque encore pire que de ne pas avoir d'article du tout.

Viens chéri, on s'en fout de Vogue, on a eu notre arche de fleurs, c'est le plus important. instagram milliebobbybrown

Eux par contre, ils avaient Vogue:

