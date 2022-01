People

C'est étrange de voir Dan Bilzerian sans sa barbe

Connu pour poser avec des armes et des filles, le joueur de poker est aussi indissociable de sa massive barbe. Mais il n'est pas né avec. Des photos viennent de ressurgir.

Il y a des choses qui sont indissociables d'une célébrité: Paul Pairet et sa casquette, Tom Selleck et sa moustache, Karl Lagerfeld et ses lunettes de soleil et évidemment, Dan Bilzerian et sa barbe triangulaire.

Il fait partie de ces gens qui semblent être devenus riches et célèbres pour avoir été riches et célèbres. Sur son feed Instagram, c'est jet privé, yacht, cigare, bimbos et armes à feu. L'homme de 41 ans est également un champion de poker musclé à la barbe bien touffue.

Mais Dan Bilzerian n'a pas toujours eu cette grande barbe et je sais que vous n'attendez que ça, des photos de lui sans poil. Alors, voilà, c'est cadeau.

Ça fait toujours bizarre de voir quelqu'un sans sa barbe. On découvre soudainement qu'il a une bouche, un menton et même des dents.

Ces clichés viennent de ressurgir sur internet alors qu'il les avait partagés sur son compte Twitter en 2014, en écrivant: «Il y a 10 ans, avant que je porte la barbe, quand les filles m'utilisaient juste pour le sexe et ne voulaient pas sortir avec moi.» Oooh! Pauvre chaton.

Sur une autre photo, extraite des nimbes d'Internet, Dan Bilzerian prend un selfie devant un miroir, vêtu de ce qui ressemble à un treillis militaire.

Depuis, il maîtrise bien mieux la mise au point et offre à ses millions de followers des photos bien plus colorées et nettes, comme celle ci-dessous:

Filles, yachts, cigares, bouteilles de tequila hors de prix... ce sont les signes distinctifs du post Instagram made by Bilzerian, et sur chacun d'eux, il porte une grande barbe. Peut-être est-ce ça, le secret de son succès.

