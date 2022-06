People

Ryan Gosling jouera Ken dans le prochain Barbie

Un nouveau visage du film de Greta Gerwig a été dévoilé. Ryan Gosling campera le rôle de Ken, après moult insistances de la part de Warner Bros, la société de production.

Le casting du prochain film de Warner Bros se précise. Après la première image de Margot Robbie en Barbie révélée en avril dernier, la société de production américaine a enfin trouvé l'acteur qui allait interpréter Ken.

L'annonce a été faite mercredi sur les réseaux sociaux à l'aide d'une photo mettant en scène Ryan Gosling dans un attirail des plus kitsch:

Posant devant un décor rose bonbon, le Canadien de 41 ans s’affiche cheveux peroxydés, teint passé sous UV et veste en jean ouverte sur de saillants abdominaux. Mais, au départ, la collaboration entre Gosling et Warner Bros n'était pas gagnée.

Un contrat qui a failli ne jamais voir le jour

Selon Deadline, pour jouer le petit ami de Barbie, Warner Bros n'imaginait pas quelqu'un d'autre que Ryan Gosling. Compte tenu de son emploi du temps chargé, ce dernier a failli ne jamais signer son contrat. Ce n'est qu'après moult assistances de la part de la société de production que la star aurait finalement accepté le rôle.

Les interprètes de Barbie et Ken seront entourés par d'autres acteurs dont America Ferrera (Ugly Betty) et Will Ferrell (Very Bad Cops). Réalisé par Greta Gerwig, Barbie débarquera dans les salles le 21 juillet 2023. (mndl)