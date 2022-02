Image: AP Invision

Jennifer Lawrence est maman! 5 preuves que l'actrice est badass

L'actrice américaine a récemment donné naissance à son premier enfant. Pour fêter ça, on se replonge dans les moments cultes de Jennifer Lawrence.

Selon Page Six, l'actrice oscarisée a accouché. On ne sait pas quand, ni de s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, encore moins le prénom de ce petit être. Mais c'est l'occasion idéale pour rappeler que Jennifer Lawrence est cool. Voici cinq moments géniaux en vidéo.

Le moment le plus embarrassant

Sur le plateau de Jimmy Fallon, l'actrice raconte une anecdote gênante et hilarante, lors d'une soirée, où elle a pris une femme pour Elizabeth Taylor... Alors que cette dernière était déjà morte.

SEXE

Dans The Late Show with Stephen Colbert, quand l'animateur lui demande ce qu'elle a fait ces trois dernières années, Jennifer Lawrence regarde son ventre rebondi et répond simplement: «J'ai eu une tonne de rapports sexuels».

«Jack Nicholson est toujours là?»

On peut être une grande actrice et quand même monter dans les aigus quand Jack Nicholson vient interrompre une interview pour faire coucou à la caméra et des compliments à Jennifer Lawrence. Un moment super.

«C'est qui, Jennifer Lawrence?»

Pour l'émission de Jimmy Kimmel, l'actrice interroge les passants sur Hollywood Boulevard. La question: «Pouvez-vous me citer cinq films où on voit Jennifer Lawrence?» Avec ceux qui ne la reconnaissent pas, elle va jusqu'à dénigrer «cette Jennifer, alors que Jennifer Aniston est tellement mieux».

Gail, son alter ego alcoolique

L'actrice est connue pour être une bonne vivante. Chez Ellen DeGeneres, elle explique que sur certaines photos où elle est ivre, ce n'est pas elle, mais son alter ego diabolique et alcoolique, Gail. Un peu comme Gainsbourg et Gainsbarre (les plus vieux comprendront, pour les autres, il y a Wikipédia).

