Le nouveau Karate Kid (Ben Wang) et ses deux nouveaux mentors incarnés par Jackie Chan et Ralph Macchio. Image: Sony Pictures

Un retour nostalgique réussi pour le nouveau «Karate Kid»

Franchise iconique des années 80, Karate Kid: Legends vient faire rencontrer présent et passé pour un film familial qui repose sur son effet madeleine de Proust.

Karate Kid: Legends est à la fois une suite du remake de Karate Kid sorti en 2010 avec Jackie Chan dans le rôle du maître d'arts martiaux et un «crossover» avec la saga originelle débutée en 1984. Dans le remake, l'intrigue se déroulait à Pekin et le personnage campé par Jaden Smith, 12 ans, y apprenait le… kung-fu , en dépit du titre.

Quinze ans plus tard, le fils de Will Smith n’a plus rien d’un «kid». C’est donc un nouvel apprenti, incarné par l’excellent Ben Wang, qui, malgré ses 25 ans, semble en avoir dix de moins. Un retour aux sources avec, enfin, un acteur d’origine asiatique en tête d’affiche, accompagné cette fois de Jackie Chan comme mentor, ainsi que de Ralph Macchio, la star du film original.

La sortie ce mercredi 13 août de Karate Kid: Legends coïncide pour Jackie Chan avec la remise d’un Léopard récompensant sa carrière au Festival de Locarno. Dans ce film, il incarne M. Han, un maître de kung-fu qui devra dire au revoir à l’un de ses jeunes protégés, Li Fong (Ben Wang), contraint de quitter Pékin pour s’installer à New York avec sa mère. Cette intégration se passe mal pour le jeune homme, qui va devoir participer à un tournoi d'arts martiaux pour sauver la peau de l’un de ses nouveaux amis.

Venu en renfort, son professeur de kung-fu, M. Han, sollicite alors l’aide du premier Karaté Kid, Daniel LaRusso, pour soutenir Li. Ce dernier va découvrir un nouveau style de combat, alliant à la fois le kung-fu chinois et le karaté japonais.

Une saga en deux temps

Si le Karaté Kid de 2010 a rencontré un petit succès, bien qu’il n’ait aucun lien avec la saga de 1984, c’est véritablement avec la série Cobra Kai que la licence a brillé auprès du public. Sortie en 2018 sur YouTube avant d’être reprise par Netflix, cette série en six saisons s’est régulièrement retrouvée dans le top 10 des contenus les plus visionnés de la plateforme. Cobra Kai reprend l’histoire du Karaté Kid de 1984, plus de 30 ans après les événements du film, ce qui explique notamment le retour de Ralph Macchio dans Legends, en tant qu’instructeur de karaté du dojo Miyagi-Do.

Le film a le mérite de remettre le kung-fu au goût du jour. Image: Sony Pictures

En 1984, Karaté Kid était la réponse américaine et grand public à l’engouement de l’époque pour le cinéma d’action hongkongais, véritable eldorado du film d’arts martiaux. Quatre films, dont une trilogie sortie durant les années 1980, mettaient en scène Daniel LaRusso (Ralph Macchio), un jeune garçon devenu champion de karaté grâce aux enseignements de Maître Miyagi, son mentor. Le quatrième film, Miss Karaté Kid, sorti en 1994, offrait une réappropriation féminine du concept, où l’actrice Hilary Swank remplaçait Ralph Macchio dans le rôle de l'apprenant.

Un divertissement honnête

Ainsi, Karaté Kid: Legends réussit à conjuguer passé et présent, réunissant à la fois le remake, qui n'a rien en commun avec la saga originelle, et l'héritage des films remis au goût du jour par la série Cobra Kai. Une série qui, d’ailleurs, s'est terminée cette année, et dont le film semble avoir été mis en chantier pour frapper le fer tant qu’il est encore chaud, afin de conserver l'intérêt du public pour la licence.

Si l'intrigue est cousue de fil blanc, le film bénéficie néanmoins d'une mise en scène soignée et de chorégraphies de combat très bien exécutées. Une réussite visuelle qui nous rappelle que le film d'arts martiaux classique est devenu rare, le genre ayant évolué vers une action bien plus radicale et violente, initiée par la saga John Wick.

Le film parlera bien évidemment aux nostalgiques de la saga et à un public adolescent, dont il reprend parfaitement les codes. Avec son récit initiatique sur le dépassement de soi, le long-métrage a tout d'un manga shônen en prises de vue réelles. Il ne bouscule rien, joue allègrement de son effet madeleine de Proust et parait un brin opportuniste, mais il le fait néanmoins avec talent. Karaté Kid Legends, s'il n'a rien de légendaire, est une bonne surprise, distrayante et sans prétention, qui se révèle être un bon rafraîchissement en ce mois d'août caniculaire.

Karaté Kid: Legends est en salle depuis le 13 août 2025. Durée 1h34.