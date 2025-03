Brooklyn Beckham, Leni Klum et Hailey Bieber font partie des «nepo babies». Image: keystone/watson

Ces stars doivent une partie de leur succès à leurs parents

Les enfants de familles riches et célèbres sont sur toutes les lèvres. Voici une liste de ces «nepo babies» et de leurs succès.

Kendra Kotas Suivez-moi

Le terme «nepo baby» désigne un enfant de célébrités qui a réussi grâce au nom et au réseau de ses parents ou d'autres membres de sa famille. «Nepo» vient du mot «népotisme». L'expression Nepo Babies a été popularisée par le New York Magazine en 2022 avec une Une qui avait fait beaucoup parler.

Les enfants profitent du statut de célébrité des membres de leur famille et peuvent ainsi, contrairement aux autres mortels, se lancer sans grand effort dans le business de la mode, de la musique ou du cinéma.

Un nom célèbre est également attrayant pour les producteurs: en attirant davantage l'attention, il est possible d'atteindre un public plus large. Et pour le public, c'est passionnant de comparer la nouvelle génération de célébrités avec leurs parents célèbres.

Les «nepo babies» ont toujours existé. Citons par exemple Liv Tyler, fille du chanteur d'Aerosmith Steven Tyler, ou Charlie Sheen, fils de l'acteur Martin Sheen. George Clooney, Angelina Jolie, Nicolas Cage et Michael Douglas sont également des enfants de parents célèbres qui bénéficient de leurs réseaux. Robert Downey Jr, Robin Thicke, Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Jennifer Aniston, Drew Barrymore et Kate Hudson sont aussi des «nepo babies».

Mais le terme «nepo baby» ne s'est établi que récemment et montre, avec la nouvelle génération d'enfants de célébrités, comment les gens critiquent ce type de privilège. Voici les plus fameux.

Harper Beckham

Harper Seven Beckham est la cadette et seule fille de Victoria et David Beckham. L'ex-Spice Girl et l'ex-footballeur ont construit une deuxième fortune en créant, entre autres, des entreprises de mode ou en faisant de la publicité.

Harper a grandi sous les yeux du public et on la voit de temps en temps lors d'apparitions avec ses parents. La jeune fille de 13 ans a récemment remis un prix à sa mère Victoria et a tenu un discours. A cette occasion, Harper a parlé de ses projets d'avenir. Elle veut créer une marque «incroyable» - tout comme sa mère avec sa marque de vêtements. Kim Kardashian est également un modèle pour elle.

Ce sont les parents de Harper qui ont obtenu les droits sur le nom d'une éventuelle marque. Le nom de Harper a été enregistré alors qu'elle n'avait que cinq ans. Le nom «Harper Beckham» a été protégé dans les catégories mode, cosmétiques, livres ou services de divertissement (film et musique).

Harper et Victoria Beckham. Image: instagram victoriabeckham

Brooklyn Beckham

Brooklyn Joseph Beckham, ou Brooklyn Joseph Peltz Beckham, comme il s'appelle désormais depuis son mariage avec Nicola Peltz, la fille d'un milliardaire, est le frère de Harper et l'aîné des Beckham. Mais sa famille n'est pas la seule à compter des célébrités renommées. Il a par exemple Elton John et Elizabeth Hurley comme parrain et marraine.

Le jeune homme de 25 ans a déjà essayé de nombreux métiers. Il voulait d'abord devenir footballeur professionnel comme son père. Comme ses deux frères, il était inscrit à l'Arsenal FC Academy. Mais il n'a pas obtenu de bourse d'études. Par contre, il a eu plus de succès en tant que mannequin. Il a fait la couverture de plusieurs magazines. Il a également été ambassadeur publicitaire pour Huawei.

Brooklyn s'est ensuite essayé à la photographie. En 2016, il a même été engagé par Burberry comme photographe pour une campagne. Burberry et lui ont été critiqués à plusieurs reprises et accusés de favoritisme dû à ses parents, car le travail de Brooklyn n'était pas très convaincant. Il a abandonné au bout d'un an ses études de photographie. En revanche, il a pu effectuer un stage chez le photographe star Rankin en 2019.

Après son détour par le monde de la photographie, Brooklyn a tenté de devenir cuisinier professionnel. Il a lancé l'émission de cuisine en ligne Cookin' With Brooklyn. Le fait qu'il ait fallu 62 professionnels pour chaque épisode, ce qui aurait coûté 100 000 dollars par épisode, a une nouvelle fois suscité des critiques. Son absence d'expérience professionnelle, et encore moins de formation, n'a pas non plus arrangé les choses.

Il a lancé en septembre 2024 Cloud23. Cette marque de sauces piquantes a été créée en coopération avec la chaîne de supermarchés américaine Whole Foods. Pas sûr que ça paie une McLaren, mais c'est un début.

Le frère de Brooklyn, Romeo, a opté pour le mannequinat après sa carrière de footballeur. Le plus jeune frère, Cruz, tient plutôt de sa mère Victoria et s'est lancé dans une carrière de musicien.

Leni Klum

L'une des enfants de célébrités les plus connues, c'est Leni Klum. La fille du mannequin Heidi Klum et du manager de Formule 1 Flavio Briatore a été adoptée en 2009 par Seal, le mari d'Heidi à l'époque.

Leni Klum est sous contrat avec IMG Models. Image: keystone

Leni est apparue pour la première fois en public à 16 ans. Auparavant, elle était protégée par sa mère Heidi. En 2021, elle est apparue avec Heidi dans le magazine Vogue Germany. Elle a fait d’autres apparitions en tant que mannequin et sur les couvertures de magazines par la suite. Malgré sa petite taille de 1m63, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, a déjà défilé sur de nombreux podiums. Récemment, elle a fait les gros titres en apparaissant avec sa mère et sa grand-mère dans la campagne publicitaire de la marque de lingerie Intimissimi.

Jaden et Willow Smith

Willow et Jaden Smith. Image: EPA/EPA

Jaden et Willow Smith sont les enfants de Will et Jada Pinkett Smith. Jaden Smith est acteur, musicien et mannequin, Willow Smith a choisi une carrière de chanteuse et d'actrice. Willow a joué pour la première fois aux côtés de son père dans le film I am Legend. Jaden a également tourné avec Will Smith dans A la recherche du bonheur.

Rafferty Law

Rafferty Law est le fils de Jude Law. Image: keystone

Le fils de Jude Law et Sadie Frost est musicien, mannequin et acteur. Le jeune homme de 28 ans a déjà travaillé pour de nombreuses marques prestigieuses, comme Valentino ou Dolce & Gabbana. Rafferty se concentre toutefois sur le métier d'acteur. Dans une interview, il a déclaré à propos de la dissolution de son groupe: «On ne peut pas s'accrocher à plusieurs rêves à la fois, il faut prendre une décision, et mon objectif, c’est d’être acteur».

Il a ensuite fait de nombreuses apparitions au cinéma. Il a joué dans un court-métrage avec son père. En 2021, il a joué dans le remake de Twist. Il joue également dans la série Masters of the Air de Steven Spielberg et Tom Hanks.

Kaia Gerber

Kaia Gerber est la fille de Cindy Crawford. Image: keystone

Kaia Gerber est la fille du mannequin Cindy Crawford. Dès l'âge de 10 ans, elle a décroché son premier emploi de mannequin chez Versace. À 16 ans, elle s'est lancée dans le mannequinat et a travaillé pour de nombreuses marques haut de gamme. Aujourd'hui, à 23 ans, elle a également joué dans plusieurs films et séries télévisées.

Son frère Presley, 25 ans, travaille lui aussi comme mannequin.

Lily Collins

Lily Collins est la fille de Phil Collins. Image: keystone

Lily Collins est connue pour son rôle dans Emily in Paris. Mais la fille du chanteur Phil Collins a déjà joué dans d’autres films et séries, par exemple dans Blanche Neige ou Love, Rosie. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Lily Collins est aussi mannequin.

Dakota Johnson

Dakota Johnson est connue pour avoir joué dans Cinquante nuances de Grey. Image: keystone

La fille des acteurs Don Johnson et Melanie Griffith est connue pour avoir joué dans le film Cinquante nuances de Grey. Mais les parents de Johnson ne sont pas les seuls à être connus. Sa grand-mère Tippi Hedren a joué dans le film Les oiseaux d'Alfred Hitchcock.

Dakota Johnson est apparue pour la première fois à l'écran à l'âge de neuf ans. Elle a joué dans le film La Tête dans le carton à chapeaux aux côtés de sa mère.

Hailey Bieber

Hailey Bieber est la fille de Stephen Baldwin. Image: keystone

Hailey Bieber, de son nom de jeune fille Hailey Baldwin, est la fille de l'acteur Stephen Baldwin. Son oncle Alec Baldwin est encore plus connu. Le grand-père de Hailey est Eumir Deodate, un producteur réputé.

La jeune femme de 27 ans a déjà travaillé comme mannequin pour de nombreuses marques prestigieuses comme Versace, Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. En 2018, elle s'est mariée avec le chanteur Justin Bieber, avec qui elle a un fils.

Sa gamme de soins pour la peau, Rhode Skin, existe depuis 2022.

Emma Roberts

Emma Roberts est la nièce de Julia Roberts. Image: keystone

Emma Roberts est la fille d'Eric Roberts et la nièce de l'actrice hollywoodienne Julia Roberts. Elle s'est fait connaître avec la série Allie Singer. D'autres productions ont suivi, comme Wild Child ou American Horror Story. En plus d'être actrice, elle est également mannequin et chanteuse.

Miley Cyrus

Miley Cyrus est devenue célèbre grâce à la série Hannah Montana. Image: sda

Miley Cyrus, de son vrai nom Destiny Hope Cyrus, s'est fait connaître grâce à la série pour pré-ados Hannah Montana. Son père, le chanteur de country Billy Ray Cyrus, a également joué dans la série. La mère de Miley, Tish, est productrice de films. Sa marraine est Dolly Parton.

Suite à Hannah Montana, elle a joué dans beaucoup de films et ses albums se sont enchaînés. La chanteuse a aujourd'hui 31 ans.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp est la fille de Johnny Depp. Image: keystone

Lily-Rose Depp est, comme son nom de famille l'indique, la fille de Johnny Depp. Sa mère est la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis. Après un bref détour par le mannequinat, Lily-Rose a choisi le métier d'actrice. En 2023, on a pu la voir aux côtés de The Weeknd dans la série The Idol, qui n'a pas connu le succès escompté.

Dans le magazine Elle, elle a répondu à ceux qui l’accusent d’être une «nepo baby». Elle a déclaré que certes, ses parents célèbrent lui ont ouvert des portes, mais que cela ne suffit pas. « Après, il faut se mettre au travail».

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet est un acteur franco-américain. Image: EPA ANSA

Timothée Chalamet est connu pour les films Call Me by Your Name, Dune et Wonka. Il est également né dans une famille d'acteurs. Son oncle et sa tante sont producteurs et réalisateurs.

En plus de son métier d'acteur, Timothée Chalamet travaille souvent comme mannequin.

Noah et Elias Becker

Parmi les célébrités allemandes, beaucoup d'enfants choisissent de vivre en public. Les fils de l'ex-légende du tennis Boris Becker en sont de bons exemples. Son fils aîné, Noah, est musicien et artiste. Il a également fondé sa propre marque de mode.

Elias, le deuxième fils, travaille comme mannequin et est sous contrat avec l'agence zurichoise Visage. Les deux frères ont fondé en 2022 le duo de DJ Noah et Elias.

Boris Becker avec toute sa petite famille en vacances au Portugal. instagram

La fille de Boris Becker, Anna Ermakova, travaille également comme mannequin.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz est la fille du chanteur Lenny Kravitz. Image: keystone

Zoë est la fille de l'actrice Lisa Bonet et du musicien Lenny Kravitz. Elle est également actrice et a joué dans des films comme The Batman et Les animaux fantastiques: Les crimes de Grindelwald. En 2024, elle a réalisé le thriller Blink Twice.

Le clan des Jenner-Kardashian

Le clan se compose entre autres de Kris, Caitlyn, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie, Rob, Brody, Burt, Brandon et Casey. Kris était mariée à l'avocat Robert Kardashian. Celui-ci est devenu mondialement connu en tant que défenseur d'O.J. Simpson. Kris s'est ensuite mariée avec Caitlyn Jenner, qui a fait son coming out trans en 2015.

Kim Kardashian est apparue pour la première fois en tant qu'assistante et amie de Paris Hilton. Mais c'est sa sextape divulguée avec son copain de l'époque qui l'a rendue célèbre. Entre-temps, elle est devenue une entrepreneuse avec une influence incroyable. Ses sœurs ont également fait carrière en tant qu'entrepreneuses et mannequins. Elles sont devenues célèbres grâce à la téléréalité Keeping Up With the Kardashians.

Chez les Kardashian/Jenner, la prochaine génération de nepo babies est déjà en route. A 11 ans, North West, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, est apparue dans des clips de son père. Elle a prêté sa voix pour le film La Pat' Patrouille: La Super Patrouille. Elle a aussi fait une apparition dans la comédie musicale Le Roi Lion, ce qui lui a valu des critiques. En 2024, North West a sorti sa première chanson.

Encore d'autres nepo babies

La liste des nepo babies est longue. Pour en nommer encore quelques-uns : Maya Hawke, Blake Lively, Kristen Stewart, Paris Hilton, Malia Obama, Riley Keough (petite-fille d'Elvis Presley), Lourdes Leon (fille de Madonna), Lottie Moss (sœur de Kate Moss), Nicole et Sofia Richie, Brandon Thomas Lee (fils de Pamela Anderson), Ava et Deacon Phillippe (enfants de Reese Witherspoon), Paris Jackson, Scott Eastwood, Wilson, Jimi Blue et Cheyenne Ochsenknecht, Emma, Luna et Lilli Schweiger et last, but not least: Magdalena Martullo-Blocher.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

