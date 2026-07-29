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Jessica Biel revient au cinéma après dix ans d'absence

Après dix ans passées loin des caméras, l&#039;actrice Jessica Biel est sur le point de revenir sur grand écran.
Jessica Biel, 44 ans, fait son grand retour au cinéma, après dix ans sans film. getty/watson

Cette actrice revient au cinéma après dix ans d'absence

Voilà une décennie qu'on ne l'avait plus vue dans un film: l'actrice Jessica Biel semble enfin prête à renouer avec le grand écran. Voici son futur projet et les raisons qui l'ont tenue à distance pendant si longtemps.
29.07.2026, 20:5629.07.2026, 20:56

C'est à croire qu'elle boudait les caméras, Jessica Biel. Si l'actrice américaine, également productrice, s'est impliquée dans plusieurs séries à succès ces dernières années, telles que The Sinner, Limetown, Candy et The Better Sister, cela fait dix ans que le public n'a pas eu l'occasion d'apercevoir sa bobine dans une salle de ciné.

Un constat qui a surpris même la principale intéressée, lorsqu'elle a été interrogée par Entertainment Weekly, lors du Comic-Con de San Diego 2026, le week-end dernier:

«Oh mon Dieu, vraiment?»
Jessica Biel
Il s'est à nouveau transformé

Heureusement, cette parenthèse est sur le point de se refermer: Jessica Biel fait son grand retour dans Matchbox: The Movie, film issu de l'univers cinématographique Mattel, aux côtés de John Cena, Teyonah Parris, Arturo Castro et Sam Richardson. Outre constituer une «opportunité tellement amusante» pour l'actrice, celle-ci se dit aussi très «inspirée par cette distribution incroyable».

«J'étais vraiment ravie de replonger dans un univers d'action et de comédie, d'apprendre à conduire ces voitures extraordinaires et d'intégrer tout cet humour déjanté dans ce genre collaboratif si sympa», a-t-elle poursuivi auprès d'Entertainment Weekly.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 25: (L-R) Jessica Biel, Sam Richardson and Teyonah Parris attend their panel for the upcoming Apple TV action adventure “Matchbox The Movie” in Hall H at San Diego Comic C ...
Jessica Biel, Sam Richardson et Teyonah Parris, ce week-end, à San Diego.Getty Images North America

Matchbox: The Movie, qui sera disponible dès le 9 octobre sur Apple TV, raconte l'histoire d'un groupe d'amis d'enfance, dont la vie est bouleversée lorsque Sean, agent infiltré de la CIA et leur ancien chef longtemps absent, revient dans leur petite ville et les entraîne malgré eux dans une course-poursuite internationale effrénée pour sauver le monde. Ça promet.

Et puisque vous le demandez, voici la bande-annonce:

Vidéo: watson

«Ces dix années ont été intenses», a commenté sa partenaire à l'écran Teyonah Parris, lors de cette même conférence à San Diego, au sujet de cette absence prolongée de Jessica Biel. «Intenses entre son rôle de maman formidable et l'éducation de ses enfants. C'est énorme! Alors, vous savez, ça ne s'arrête jamais.»

«C’est vrai, non», a admis la concernée.

«Mais nous sommes heureux de ton retour», conclut Teyonah Parris.

Une décennie bien chargée

En effet, la période 2016-2026 a été riche en émotions et évènements de toutes sortes pour Jessica Biel et sa famille. Outre son emploi du temps chargé à la télévision, elle était surtout très occupée à la maison avec ses deux fils, Silas, 11 ans, et Phineas, 5 ans, qu'elle partage avec Justin Timberlake, son mari depuis 2012.

«Passer du temps en famille est ma priorité absolue en ce moment, car j'étais souvent absente, Justin aussi»
Jessica Biel dans une interview l'an dernier au magazine InStyle
WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 14: (L-R) Jessica Biel and Justin Timberlake attend Justin Timberlake&#039;s &#039;EVERYTHING I THOUGHT IT WAS&#039; Album Release Party at Dan Tana&#039;s on March ...
Jessica Biel et Justin Timberlake sont en couple depuis près de vingt ans.Getty Images North America

Le couple, cible de rumeurs de problèmes conjugaux depuis quelques années déjà, a vécu une année 2025 particulièrement intense: pendant que Justin Timberlake achevait sa tournée mondiale, sa femme tournait Matchbox au Maroc, en Slovaquie et en Hongrie. Le timing du tournage «n’aurait vraiment pas pu être pire», a-t-elle plaisanté l'an dernier auprès du magazine InStyle.

«Elle n'en peut plus»: Ce célèbre couple est au bord du gouffre

Heureusement, dans le monde merveilleux des riches et célèbres, on trouve toujours une solution, et la famille disposait d'une véritable armée à ses côtés: «Nous avions des professeurs de voyage formidables, une nounou formidable et notre famille nous a beaucoup aidés… Les enfants vont bien, nous allons bien, tout est positif», détaillait-elle à InStyle. «C'est juste que, quand on est en plein dedans, on se demande: 'Mais qu’est-ce que je fiche?'»

Une situation d'autant plus délicate que le célèbre couple s'est donné une priorité: alterner les périodes où l'un des parents s'absente pour le travail, afin d'offrir à leur progéniture un sentiment de stabilité. «Ça n'arrive pas toujours, car les opportunités se présentent et le timing est ce qu'il est. Il faut juste en profiter», affirmait Jessica Biel à InStyle.

«C'est tellement difficile»
Jessica Biel, sur le fait de concilier son rôle de maman et sa carrière

«Je ne suis pas toujours très douée pour ça», admettait-elle encore. Toutefois, l'une de ses collègues de travail lui a glissé un conseil qu'elle applique consciencieusement: «La seule chose à faire, c'est de te consacrer entièrement à ton travail quand tu travailles, et à ta maison quand tu es à la maison, à ta maison à 100%. Ne réponds pas aux appels professionnels quand tu es avec les enfants. Si tu ne fais rien à moitié, tu ne seras bonne à rien.»

Un sage conseil. Même s'il faut espérer que, cette fois, Jessica Biel n'attende pas dix ans avant de se lancer pleinement dans son prochain projet cinématographique. (mbr)

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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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