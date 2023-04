People

Et la femme la plus sexy de 2023 est...🔥🔥🔥

Le magazine Maxim a sorti son palmarès des «100 personnes les plus sexy» de l'année. Et la première place du podium est attribuée à un mannequin Plus-Size.

Ashley Graham a été choisie pour faire la Une du magazine sexy Maxim. Le modèle est depuis de nombreuses années l'une des figures du mouvement Body Positive qui favorise la diversité des corps, que ce soit sur les podiums, dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Elle fait partie de ces mannequins Plus-Size qui ont changé la donne dans l'industrie de la mode et qui prouvent que les tenues les plus pointues ne sont pas seulement réservées aux femmes qui ont une taille 0. La maman de 35 ans a déjà défilé pour les plus grands: Fendi, Boss, Dolce & Gabbana, Balmain ou encore Etro.

«Nous pouvons considérer les formes et les tailles, le sexe, l'origine ethnique et l'âge de chacun comme faisant partie de qui ils sont; il n'est pas nécessaire que ce soit négatif ou positif. Cela devrait être quelque chose qui est facile à adopter, et nous n'avons pas besoin d'avoir ces conversations tout le temps. Nos corps changent toujours et ils évoluent toujours. J'ai utilisé mon propre corps comme un outil pour pouvoir parler de ces sentiments» Ashley Graham pour Maxim

Depuis ses débuts il y a sept ans, celle que le magazine surnomme «La Reine des courbes» a toujours utilisé les réseaux sociaux pour faire passer des messages sur l'acceptation de soi: cellulite, vergetures, bourrelets ou encore réalité post-partum, l'Américaine tente d'être le plus transparente possible. Et ça paie. Plus de 20 millions de fans la suivent sur Instagram.

Les autres femmes les plus sexy du monde

Le classement Maxim est un faux classement. Il n'y a pas de podium et les différentes personnalités sont classées par catégorie. Parmi les actrices du moment, citons par exemple Margot Robbie, Ana de Armas ou encore Sadie Sink, connue pour son rôle dans la série Stranger Things.

Figurent également dans cette liste, l'actrice Joey King (Bullet Train) mais aussi Lily-Rose Depp, qu'on retrouvera bientôt dans la série controversée HBO The Idol et Jenna Ortega, révélée par la série Mercredi sur Netflix.

Dans la catégorie mannequins, il y a sans grande surprise Bella Hadid, Barbara Palvin, Candice Swanepoel et Emily Ratajkowski et parmi les chanteuses nouvelle génération, on citera Doja Cat, Asian Doll et Becky G. Dans la catégorie «sirènes Instagram» (oui, oui, ça s'appelle comme ça), on relèvera Kahealani Papke, Josie Canseco, Bruna Lírio ou encore Morgan Ketzner.

Et l'homme le plus sexy du monde, c'est qui?

