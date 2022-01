Rihanna enceinte: elle a cassé internet et Twitter😱

Sur Twitter, on s'excite aussi mais de deux façons bien distinctes. Il y a la team premier degré, les fans qui lui souhaitent une belle grossesse (boring), et la team second degré, la seule qui compte vraiment.

Pour annoncer la naissance de leur futur enfant, Rihanna et Asap Rocky ont organisé un shooting dans les rues de New York . Les clichés ont déjà été repris dans tous médias.

Attention, gros débat: pour ou contre Tom Holland?

Il y a des débats qui changent la face du monde et dont on parle dans les livres d'histoire. Et il y a les débats watson. Cette fois-ci, Marie-Adèle et Margaux se sont intéressées à Tom Holland.

Un jour, alors que Margaux écrivait tranquillement des articles passionnants, Marie-Adèle est entrée dans le bureau avec une question existentielle: «T'aimes bien Tom Holland?». Sa collègue a simplement haussé un sourcil en répondant «Euh... non».