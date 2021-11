The Rock nous a fait fondre comme un chocolat au soleil. watson

People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi dans sa cuisine, sur un tournage ou sur le catwalk? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi sucrés et doux que les cookies de John Travolta (j'y viens).

Dwayne Johnson

The Rock a réagi à l'actu en prenant une grande décision. Suite à l'accident sur le tournage de Rust, où Alec Baldwin a mortellement touché la directrice de la photographie, Dwayne Johnson a promis de ne plus utiliser de vraies armes à feu sur ses tournages. Ce qui signifie, du coup, que la mitraillette ci-dessous (ou la Kalashnikov, ou le bazooka, je sais pas comment on appelle cette chose) était un vrai engin qui tire de vraies balles? Good to know.

Dwayne Johnson dans Fast & Furious avec un gun qu'on suppose pas en plastique. Image: keystone

Chris Pratt

Il y a tant de malaise dans ce post de Chris Pratt qu'on ne sait par où commencer. Est-ce le «regardez comme elle me regarde» qui gêne le plus? Le «elle m'aide, alors des fois je lui ouvre un bocal de cornichons»? Ou «c'est son anniversaire dans six semaines, si je lui offre rien, je lui dirai de se référer à ce post»? On aime aussi la polémique autour d'«elle m'a donné une magnifique fille en bonne santé» en omettant son autre enfant... né prématuré et malvoyant. Les internautes, eux, ne l'ont pas raté. Bim.

John Travolta & Tommy Lee

Piiiire chou! L'acteur et le batteur de glam metal s'échangent des tips sur la cuisson des cookies! La belle histoire pleine de gras et de sucre a débuté quand Travolta a écrit à son ami Tommy pour lui demander sa recette. S'ensuit une conversation toute mim's entre les deux stars. On est loin de l'époque grunge-punk-metal où «la farine» avait une autre signification mais good for them.

Qui suis-je?

J'ai joué dans un film quand j'avais dix ans et qui a eu un succès planétaire. Depuis, rien de bien fou. J'ai désormais 41 ans et j'ai défilé pour Gucci cette semaine à Los Angeles, donnant un coup de vieux à tout le monde. Je suis...?

En bref

Happy birthday à nos amies les stars! Deux ont soufflé leurs bougies cette semaine (mais rien n'indique que John Travolta n'ait cuisiné le moindre gâteau à ces occasions).

Mercredi, c'était l'anniversaire de Kendall Jenner, la fille de Kris Jenner.

Vendredi, c'était l'anniversaire de Kris Jenner, la mère de Kendall Jenner.

Coïncidence? Oui. Calmez-vous, les complotistes.

Bonus

Comme chaque année, juste après Halloween, un assistant sort Mariah Carey de son bocal de formol. La diva peut ainsi toucher ses royalties avec All I Want For Christmas Is You.

Du coup, nous aussi, on s'est plongées dans l'esprit de Noël. Enfin surtout moi, Marie-Adèle, elle, c'est le Grinch. Je vous laisse juger (oui, c'est l'instant auto-promo, et?).

Allez, c'est tout! Amusez-vous bien en cuisine à faire des cookies de punk et n'oubliez pas que la farine, ça se met dans les gâteaux.

Bon week-end, bisous!

