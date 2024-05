Bella Hadid était ravissante sur le tapis rouge de Cannes. WireImage

La tenue de Bella Hadid met le feu à Cannes

Le top model Bella Hadid a débarqué sur le tapis rouge de Cannes avec une robe ultra-transparente. Effet garanti.

Parmi toutes les stars, starlettes et influenceuses qui ont monté les 24 emblématiques marches de Cannes, il y en a une que tout le monde attendait avec impatience.

Il s'agit du top model Bella Hadid. Chacun se demandait comment l'ancien Ange de Victoria's Secret exilée au Texas pour une retraite anticipée allait revenir sur le tapis rouge. Celle qui est désormais une cow-girl et entrepreneuse cosmétique à 100% allait-elle opter pour une tenue de bal avec traîne, grandiose et loufoque, à la Bilal Hassani? Ira-t-elle fouiller dans les archives de la mode, comme Nabilla et sa pièce Jean-Paul Gaultier?

Nabilla. La petite cravate fait toute la tenue. WireImage

La tenue de Bilal Hassani pour Cannes a divisé. WireImage

Non! Ce lundi, lors de la première deThe Apprentice, le top model de 27 ans a pris le parti de la... légèreté. Celle qui était absente des tapis rouges depuis 2022 a déboulé avec une robe brun clair ultra-transparente qui laissait peu de place à l'imagination, signée Saint Laurent. Le corsage et le jupon étaient en effet recouverts d'un voile transparent laissant apparaître la poitrine et les longues gambettes du top.

Une tenue qui a fait l'unanimité sur les réseaux.

«Absolument magnifique 😍» x

«Sa beauté et la robe qu’elle porte s'accordent parfaitement...» x

«Irréelle...» x

Bella arrive en cheffe: Une robe-rideau, but make it high-fashion! source: getty images

En sortant de l'hôtel Martinez, la belle avait déjà dévoilé sa forme et ses formes avec une robe très légère: