Le gratin était au défilé Max Mara qui se tenait dans un palais italien. Getty Images Europe

Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode

La maison de couture a présenté sa nouvelle collection au Palais Royal de Caserte, un lieu sublime dans la campagne napolitaine. Pour cet événement prestige, Max Mara a invité peu de stars, mais uniquement la crème de la crème.

Plus de «Divertissement»

Quand on est une marque comme Max Mara, on n'invite pas n'importe qui à son défilé. Kylie Jenner et Dua Lipa? Trop mainstream, trop TikTok, trop fashion week. La maison de couture représente l'élégance à l'italienne, le chic discret et la marque s'adresse à des femmes d'âge mûr blindées qui n'ont pas peur de porter des manteaux à 5000 balles couleur crème en hiver avec un pantalon et un col roulé immaculé. On parle là de «Quiet Luxury». Et qui de mieux pour incarner cette tendance qui avait fait fureur en 2023 que Gwyneth Paltrow?

L'actrice en est l'ambassadrice depuis son procès contre un Américain retraité pour une histoire d'accident de ski. Elle avait donné une leçon de mode en se présentant chaque jour au tribunal avec des basiques, mais des basiques de qualité supérieure.

C'est un peu ça Max Mara: des vêtements qui ont l'air en apparence simples, mais dans des matières nobles et des coupes «laser», pour citer les candidats de Top Chef.

Gwyneth Paltrow était au défilé Max Mara Resort 2026. Getty Images Europe

Qui d'autre était assez chic et d'âge mûr pour assister au premier rang de ce show grandiose ce mardi 17 juin?

Sharon Stone, évidemment.

L'actrice a 67 ans. Getty Images Europe

Il y avait aussi des personnalités faisant partie de l'élite, comme Nicki Hilton (la sœur de Paris Hilton) venue avec sa mère Katy Hilton. Car Max Mara c'est aussi ça, une marque associée à une transmission de style et de principe: porter de jolies choses, mais pas ostentatoires.

Katy Hilton et l'une de ses filles, Nicki Hilton. Getty Images Europe

Pour éviter tout de même de tomber dans le truc mémère, Max Mara mise également sur la jeunesse. Parmi les invités de marque, l'actrice Joey King, 25 ans, qui s'est fait connaître dans le film Bullet Train aux côtés de Brad Pitt.

Joey King, le regard dans le vide, parce que ça fait chic. Getty Images Europe

Il y avait également l'actrice Hayley Atwell (ci-dessous, tout à droite) et d'après les photos, ce petit groupe de ladies s'est amusé comme des fo-folles.

On a presque envie de devenir copines avec elles. Getty Images Europe

Ça s'amuse, ça se veut complice devant les photographes et ça n'a même pas peur de sourire en montrant ses rides.

Ce dégradé de couleurs, on dirait les nouveaux boitiers Iqos. Getty Images Europe

On peut regretter la présence d'une autre ambassadrice du Quiet Luxury, à la vie comme à l'écran: Naomi Watts, connue pour aimer les vêtements clairs et cocooning.

Sharon Stone trouve-t-elle que cette collection manque de sel? Getty Images Europe

Mais à ce show, il y avait des célébrités un peu moins solaires, comme Leaticia Casta, qui ne semblait pas forcément ravie d'être là. Ou peut-être qu'elle boudait parce qu'elle n'était pas habillée en Iqos comme ses autres copines?

Moi aussi, je veux qu'on me fume. Getty Images Europe

Mais même avec Alexa Chung et Cindy Bruna, Laetitia Casta ne semblait pas à l'aise.

Cligne des yeux deux fois, Laetitia, si tu es en danger. Image: WWD

Max Mara a beau ne pas être très axée réseaux sociaux, l'époque l'oblige à inviter des blogueuses et influenceuses. Une fois de plus: des gens triés sur le volet comme Leonie Hanne, connue pour être l'une des pontes de la mode sur Instagram.

Leonie Hanne a 4 millions de followers sur Instagram. Getty Images Europe

On notera également la présence de l'influenceuse mode Tina Leung, connue pour sa participation dans la télé-réalité L'Empire du bling: New York sur Netflix.



Tina Leung. Voilà. Getty Images Europe

Max Mara, qui a une clientèle asiatique significative comme bon nombre de marques de luxe, a aussi misé sur des invités qui font écho à cette clientèle avide d'achats en ligne, mais de qualité supérieure. L'actrice sud-coréenne Lee Sung Kyung, adulée pour ses rôles dans les K-drama, ces séries romantiques sud-coréennes, faisait partie du front row.

Lee Sung Kyung a 34 ans. Getty Images Europe

Le défilé Resort 2026 prenait place dans le Palais Royal de Caserte, construit au XVIIIe siècle dans un style baroque et néoclassique. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans la campagne napolitaine. Un genre de Versailles à l'italienne avec 120 hectares de jardin, des fontaines grandioses, des statues et du marbre en veux-tu en voilà.

Attention de ne pas manquer une marche. Getty Images Europe