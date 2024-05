Bella lance sa gamme de parfums. Un projet qui tombe à pic avec un nouveau chapitre de sa vie. images: instagram @bellahadid

Mais qu'arrive-t-il à Bella Hadid?

Alors que sa marque de parfum pour «nourrir l'aura» Ôrəbella est enfin sortie ce mercredi, la top modèle Bella Hadid a expliqué lors d'une interview pourquoi elle s'était retirée momentanément des podiums.

Depuis quelque temps, la top modèle Bella Hadid se fait très discrète sur les podiums. Ce n'est pas tant sur un prestigieux catwalk que sur les réseaux sociaux que la belle a été le plus remarquée. Bella ne lésine pas sur les photos et autres stories Instagram pour montrer qu'elle croque sa nouvelle existence à pleines dents, plus nature-peinture que jamais - et particulièrement à cheval.

Bella Hadid «rock» le mode «cow-girl» en ce moment 👇 image: instagram

Evidemment, tout cela nous a posé des questions. Pourquoi ce retrait progressif de l'industrie de la mode? Les soucis de santé de l'ex-ange de Victoria's Secret - notamment la maladie de Lyme, dont elle parle ouvertement - auraient-ils eu raison de sa carrière?

Ce n'est pas aussi simple, a-t-on appris dans une longue interview que Bella a accordée au magazine Allure, publiée le 30 avril. Dans les colonnes, elle explique s'être retranchée au Texas pour y mener une existence «plus calme».

Ce choix serait motivé par son besoin de prendre davantage soin de sa santé physique et mentale. Avant tout, elle pointe du doigt une industrie de la mode usante, qui ne lui apportait plus autant satisfaction que par le passé. Elle a notamment déclaré à Allure:

«J'ai réalisé que je mettais tant d'énergie, d'amour et d'efforts dans quelque chose qui, à long terme, ne me le rendait pas nécessairement»

Celle qui fut l'égérie de nombreuses marques prestigieuses, de Dior à Burberry, en passant par Lanvin et Moschino, et accumulé les covers, explique être fatiguée. Elle en a même sa claque. Son processus de rétablissement s'est apparenté à de «véritables montagnes russes», entre «douleurs musculaires» et «réponses immunitaires problématiques». La belle confie en outre qu'elle souffre d'anxiété sévère. Le Texas lui permet d'adopter un rythme de vie apaisant, dans lequel elle peut respecter les besoins de son corps.

Autre argument qui l'a motivée à descendre du podium pour monter à selle? L'envie de se retrouver de façon plus intime avec son chéri, le cow-boy de 35 ans Adan Banuelos, d'origine mexicaine et américaine, et qui vit lui-même au Texas.

Cette vie sociale (presque) loin des paillettes semble lui réussir, puisqu'elle explique encore:

«Pour la première fois, je ne fais pas semblant (...) Maintenant, quand on me voit en photo et qu'on me dit que j'ai l'air heureuse, il se trouve que je le suis vraiment (...)» Bella dans Allure.

L'odeur de la retraite

Si Bella est descendue momentanément des podiums, c'était aussi pour monter un nouveau projet sur lequel elle a largement teasé ces derniers temps: une marque de produits de beauté.

Sa gamme de parfums Ôrəbella (prononcez: aura-bella) a officiellement été lancée ce mercredi 1er mai. Un timing parfait, au moment précis où tout le monde honore la fête du Travail en pionçant ou en manifestant dans la rue. Mais bon! Bella Hadid ne pouvait décemment pas lancer une vulgaire gamme de parfums, comme tant d'autres avant elle, de Britney Spears à lady Gaga, en passant par Beyoncé, ou Kylie Jenner.

Nooon... il fallait des essences qui s'alignent parfaitement avec le mode de vie austère et au grain mené par la superstar. Du coup, il s'agit de «parfums hydratants et vegans qui amplifient l'aura», nous apprend le site de Ôrəbella. Rien que cela, un «pschitt» et bim!, vos chakras seront réalignés. C'est en tout cas la promesse de Bella à ses futurs clients. La formule secrète? S'appuyer sur l'alchimie des huiles essentielles, et offrir des soins «holistiques» - le fameux mot-valise - réfléchis par des experts issus de grandes maisons de parfumerie comme Firmenich et Robertet.

Ôrəbella, c'est dur à prononcer, mais siiiiii conceptuel. Les stars adorent vraiment les jeux de mots. Pensez au shampoing de Beyoncé, «Cécred» . Bon, certains internautes n'ont toujours pas compris la contraction - mais on vous pardonne. source: vu sur le site d'Ôrəbella

Sur sa promo, l'on aperçoit une Bella tellement «photoshoppée» qu'elle tourne presque en une version manga de la déesse Kali, en mode nymphe-alien-airbrushée-à-mort. Ou en affiche de Lolita Lempicka - ce qui était certainement le but de la «maniclette».

Bella en mode nymphe-alien 👇

She woke up like this (no) 👇

L'ensemble du site tourne autour des huiles essentielles et du développement chakriel, dans un ton aussi doucereux que la gamme elle-même:

«Révélez votre alchimie»

«Le monde d'Ôrəbella est mon âme»

«Ce monde offre la possibilité de s’épanouir et de grandir, avec les imperfections les plus parfaites»

«Un aimant à la vie que tu veux attirer»

«Inspiré par toutes les femmes puissantes de ma famille, et leur amour pur et éternel qui fleurit comme un jardin infini» On dirait les poésies que j'écrivais à ma maman quand j'avais dix ans. D'ailleurs, Antoinette, je t'embrasse.

En plus d'être hydratante (faudra nous expliquer ce miracle), la gamme nous décline des produits aux noms tout aussi fleuris. On a du «Window2Soul», du «Salted Muse», ou encore du «Blooming Fire». Tout un programme!

Les parfums sont prévus pour une application directe sur la peau, et non sur les vêtements. Autrement, attention les grosses traces. image: allure mag

Bio oblige, les flacons sont en verre recyclé, «conçus en forme de géode», nous apprend le magazine Elle. «Ils sont pensés pour épouser parfaitement la paume de la main et offrir la meilleure expérience utilisateur.»

Une marque qui sent bon la mousse en formule bi-phasée 👇

Ne recherchez pas la définition du terme «géode» sur Google, vous allez avoir mal à la tête.

Les bouteilles d'Ôrəbella sont en vente depuis ce jeudi 2 mai, et croyez-moi ou non, les réseaux sont déjà conquis.

Décidément, dans le monde des presque-paillettes, il en faut peu pour être heureux.