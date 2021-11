On est presque tristes pour la reine Elizabeth. watson

People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi dans un château, sur M6 ou sur les WC? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi mous qu'un pudding anglais.

Elizabeth II

Être la Reine d'Angleterre et des territoires du Commonwealth ne vous assure pas pour autant de passer Noël en famille. Elizabeth II, 95 ans, la santé péclotante, veuve depuis peu, passera les Fêtes sans son petit-fils Harry et ses deux arrières-petits-enfants Archie et Lilibet. Le duc et la duchesse de Sussex ont, selon «de multiples sources royales» reportées par Page Six, refusé l'invitation. Mais Sa Majesté va bien, askip.

Pendant ce temps, le prince Charles et Camilla font du tourisme ✈️

Dwayne Johnson

Ou James Bond, si vous préférez. En tout cas, lui, il aimerait bien. Dans une interview pour Esquire, il a raconté que son grand-père jouait le méchant dans On ne vit que deux fois. Mais que lui se voyait plutôt dans le rôle du gentil sauveur de la nation, James Bond. Le poste est effectivement à repourvoir. De 1 à 10, sur l'échelle du gentleman british avec des flingues, quelle note donneriez-vous à The Rock et pourquoi seulement 2?

Philippe Estetchesbest

Ou Philippe Etchebest, pour ceux qui arrivent à prononcer le nom du chef. Ça n'a pas été le cas d'un candidat, ni de sa mère, dans Objectif Top Chef, sur M6. On assiste à une séquence lunaire où le chef tente d'apprendre à ces deux êtres obtus à dire Eeeetttcheee-beeesssttte. Proposition: et si on l'appelait juste «chef»?

Qui suis-je?

J'invite mes copines pour une soirée Squid Game, où tout le monde s'est déguisé pour se battre et gagner un voyage à Napa, je suis, je suiiiis...?

Et sinon?

Comment laver son linge sale quand on est une star? En petit comité, le dimanche? Avec toute la famille, à Noël? Mais noooon. Sur un plateau télé, avec la grande prêtresse des carrières brisées.

Britney Spears a balancé sur Instagram qu'elle était prête à balancer sa famille chez Oprah Winfrey .

a balancé sur Instagram qu'elle était prête à balancer sa famille chez . Selon plusieurs médias (dont Gala donc je ne sais pas ce que ça vaut), Meghan Markle et son mec (un genre d'ex-prince or something, relire plus haut) seraient prêts à remettre une couche chez Oprah Winfrey.

Est-ce qu'ils balancent chez Oprah parce qu'ils ne font pas Noël en famille, ou est-ce qu'ils ne font pas Noël en famille parce qu'ils balancent chez Oprah? Vous avez quatre heures.

Bon, souhaitons-nous un bon week-end. Prenez du temps pour vous et si vos proches vous saoulent, réglez ça entre vous, Oprah est très occupée en ce moment. Bisous!

Image: giphy

Au passage, vous avez lu, ça?

Pour rester dans le thème, à quoi ressemble le casting, 20 ans après?

1 / 12 À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? source: keystone

Ah, encore un truc! Ma collègue Melissa décrypte (et clash) Adele.