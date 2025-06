Brad Pitt et Inès de Ramon étaient ce week-end à New York. Getty

Brad Pitt tente des trucs mode et ça pique les yeux

De passage à New York, la star, accompagnée de sa petite amie Inès de Ramon, a offert aux paparazzis un défilé à vous en brûler la rétine.

Plus de «Divertissement»

Quand Brad Pitt est à New York, la Carrie Bradshaw qui sommeille en lui se réveille pour offrir un show vestimentaire digne d'un défilé de la Fashion Week. Sauf que ce week-end, on était plutôt sur une ambiance Diesel que Brunello Cucinelli.

Vendredi 13 juin, celui qui est l'affiche de F1 qui sortira le 25 juin, s'est affiché au bras de sa petite amie Genevoise Inès de Ramon, 29 ans, avec qui il est depuis deux ans. Ils ont dîné avec un autre couple de stars, Bradley Cooper et le top model Gigi Hadid, selon le site américain People. Pour cette sortie très attendue des paparazzis qui l'attendaient de pied ferme devant son hôtel, la star n'a pas fait les choses à moitié. Il est apparu dans un look brillant, tel Arc-en-Ciel, le beau poisson des océans qui ne voulait pas donner ses belles écailles.

Arc-en-Ciel, s'il te plaît, donne-moi une écaille! GC Images

Chemise satinée ouverte sur le torse laissant apparaître un pendentif, jeans XXL délavé lui aussi satiné et mocassins aussi gros que des parpaings: Brad Pitt s'est offert un look à mi-chemin entre les Backstreet Boys et Ricky Martin. Une chose est sûre: il est de retour dans les années 1990.

Inès de Ramon de son côté n'a pas osé le look Britney Spears. Egale à elle-même, c'est-à-dire sexy, mais simple, elle a sorti une mini-robe couleur beurre assortie à des talons fins et à un sac Chanel du même ton.

Brad Pitt et Inès de Ramon à New York. GC Images

Autre soirée, autre tenue: le lendemain, Brad Pitt a opté pour le même type de mocassins carrés, un jeans extralarge (d'une couleur normale, mais d'une coupe anormale) et une veste de costume en soie rasée à vous donner une épilepsie oculaire. Décidément, Brad Pitt se lâche.

Quant à Inès de Ramon, elle a également suivi le thème en portant un ensemble blanc brillant.

Mon chéri, tu as une morphologie en H! GC Images

L'acteur de 61 ans qui habite Los Angeles était de passage à New York pour tourner un sketch avec l'animateur Jimmy Fallon dans le cadre de l'émission phare The Tonight Show. Le jour du tournage, il s'est pointé dans une tenue faussement négligée avec un T-shirt bourré de tâches et de trous, le genre de vêtements que la maman d'un ado mettrait directement à la poubelle en croyant que c'est usé.

A-t-il l'air ridicule? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Brad Pitt. Il peut donc sortir de son hôtel avec un T-shirt rempli de tâches de dentifrice sans que ça ne choque personne.

C'est le problème des brosses à dents électriques, ça coule beaucoup. GC Images

Finalement, ce dimanche 15 juin, la star a calmé le jeu avec un pantalon bleu marine, cette fois-ci plus affuté, et un pull de la même couleur. Moins rigolote que les autres tenues, mais plus chic.

Sur cette photo, Brad Pitt ressemble à un milliardaire italien de la côte Amalfitaine. GC Images

Brad Pitt et ses nombreuses coupes de cheveux: 1 / 31 Brad Pitt et ses nombreuses coupes de cheveux: Brad Pitt à Cannes en 2012. source: epa / guillaume horcajuelo