Image: watson / instagram

20 ans après, les acteurs de Harry Potter se donnent rendez-vous

Emma Watson, Daniel Radcliffe et leurs camarades de Poudlard se retrouvent dans la petite lucarne, 20 ans après la sortie du premier film de la saga «Harry Potter».

«Le casting retourne là où la magie a commencé.» HBO Max sait réveiller le sorcier qui sommeille en chacun de nous. Dans un teaser d'un peu moins d'une minute, la plateforme de streaming nous replonge dans l'ambiance merveilleuse de Harry Potter en nous promettant des retrouvailles prochaines, 20 ans après la sortie du film «Harry Potter à l'école des sorcier».

C'est donc le 1er janvier que les fans de la saga vont retrouver leurs acteurs préférés. Toute la clique s'est donné rendez-vous: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint pour le fameux trio de jeunes sorciers, mais aussi Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Drago Malfoy), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Matthey Lewis (Neville Londubat), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) et bien d'autres.

Il ne s'agira pas d'un remake ou d'une suite. Selon The Sun, les retrouvailles se dérouleront un peu comme celles de «Friends The Reunion», avec des anecdotes, des scènes rejouées pour l'occasion, ou des jeux.

Où regarder cette réunion?

Malheureusement, HBO Max n'est toujours pas disponible en Suisse. Mais pour rappel, lors de la réunion de «Friends», les chaînes suisses et françaises avaient acquis les droits de diffusion. Espérons donc que ce sera à nouveau le cas, histoire de commencer 2022 dans une ambiance un peu plus magique que ce à quoi on a droit dans la vraie vie depuis un an et demi. Au pire, je ne vous recommande pas le téléchargement illégal, mais je rappelle juste que ça existe.

Pour patienter, voici nos astuces pour manger, respirer, vivre Harry Potter.

Au fait, à quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après?

