C'est dans les colonnes du magazine Glamour que Sophia Bush a fait publiquement son coming out. Image: GLAMOUR

People

La star des «Frères Scott» balance sur sa vie amoureuse

Sophia Bush, l'actrice révélée dans la série Les Frères Scott, a fait son coming out. La comédienne se revendique queer et est actuellement en couple avec Ashlyn Harris, footballeuse à la retraite.

Si vous étiez devant vos postes de télévision durant la première décennie des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté de la série phénomène Les frères Scott.

L'actrice qui y incarnait Brooke Baker durant les neuf saisons de la série a révélé son homosexualité dans une longue tribune du magazine Glamour, qui lui a dédié sa couverture.

La comédienne de 41 ans s'affichait depuis quelque mois avec l’ancienne gardienne de but de l’équipe nationale américaine Ashlyn Harris. Cette relation s'est officialisée en mars 2024, sept mois après avoir divorcé de son ex-mari, l’entrepreneur Grant Hughes.

«J’ai l’impression de pouvoir enfin respirer!» Sophia Bush glamour

Ashlyn Harris, Sophia Bush et Sydney Leroux, en juillet 2023. Image: Getty

Quand Sophia Bush revient sur son mariage, elle explique avoir «redoublé d’efforts pour être une épouse parfaite». Cependant, son mariage battait de l'aile, et elle s'est rendu compte qu'elle ne s'épanouissait pas. Alors qu’elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte, la quadragénaire s’est tournée vers des groupes de parole de femmes afin de trouver du réconfort.

C’est en intégrant ces cercles de sororité qu’elle a fait la connaissance de Ashlyn Harris, celle qui partage désormais sa vie. Si les deux femmes se sont rencontrées en 2019, ce n'est qu’après le divorce de Sophia Bush qu'elles se sont vraiment rapprochées. Une période qui coïncide également avec la séparation de Ashlyn Harris d'avec sa compagne de l'époque, également footballeuse. Il s'agit à l'origine d'une histoire d'amitié entre deux cœurs brisés, qui de fil en aiguille, s'est transformée en amour.

Une rencontre révélatrice

L’actrice explique aussi avoir toujours su que sa sexualité se situait sur un spectre. Elle se revendique désormais comme «queer», un terme qui regroupe les minorités sexuelles et de genres. C'est un mot qu'elle «n'arrive pas à prononcer sans sourire», explique-t-elle.



«J’ai l’impression d’avoir porté un gilet lesté pendant je ne sais combien de temps. Je n’avais pas réalisé à quel point il était lourd jusqu’à ce que je le pose enfin» Sophia Bush glamour

Son coming out à présent derrière elle, elle coule des jours heureux auprès de sa compagne Ashlyn Harris et de ses deux enfants, Sloane Phillips et Ocean Maeve, qu'elles ont respectivement adopté en février 2021 et août 2022.

Un engagement

Pour Sophia Bush, parler de sa vie intime de façon publique est un moyen engagé de défendre le droit des minorités sexuelles. Dans son interview, l'actrice explique en effet que plus de 500 projets de loi anti-LGBTQIA + ont été proposés dans les assemblées législatives des États américains en 2023. «C’est pourquoi je veux donner à mon coming out le respect et l’honneur qu’il mérite», conclut-elle.