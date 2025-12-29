Tout le monde n'a pas apprécié les cadeaux de Noël de Kim et Khloe. Keystone

«Inexcusable»: Les cadeaux de Noël de Kim Kardashian font rager PETA

Kim Kardashian et l'une de ses soeurs sont (encore une fois) dans le collimateur de l'association de défense des animaux PETA. En cause, leurs cadeaux de Noël, pourtant très mignons. On vous explique.

Décidément, le clan Kardashian et PETA ( «People for the Ethical Treatment of Animals»), la plus grande organisation mondiale de défense des droits des animaux, ne seront jamais vraiment amis. Les membres de la famille la plus glamouro-cringe du petit écran se font régulièrement taper sur les doigts pour leurs choix mode épinglés comme non-éthiques pour la cause animale - des choix qui n'auraient certainement pas plu à feu Brigitte Bardot.

En février 2025, c'est Kendall qui a été rappelée à l'ordre en raison du fait qu'elle s'affiche régulièrement avec de la fourrure sur le dos. Pour dénoncer cette habitude, PETA l'avait dépeinte en Cruella d'Enfer dans un post Instagram.

image: peta

Cela dit, il arrive que le clan reçoive parfois des points bonus. Comme Kim, lorsqu'elle a sorti ses strings en poils pubiens - des faux poils qui ont ravi PETA, qui le lui a bien rendu sur les réseaux.

Mais voilà, avec Noël et les cadeaux extravagants des stars propres aux Fêtes, l'état de grâce n'a pas duré. Cette fois, ce sont Kim et sa soeur Khloe qui se sont à nouveau attiré les foudres des défenseurs des animaux. En cause: ce qu'elles ont déposé sous le sapin à l'attention de leurs enfants, à savoir... d'adorables petits chiots.

Du côté de Khloe, ses deux enfants, True, 7 ans, et Tatum, 3 ans, ont reçu un bébé labrador noir tout choupi, le tout avec un noeud pap' comme dans La Belle et le Clochard, et un collier en forme de nonos, pour la vibe «Noël parfait».

image: capture instagram

Et du côté de Kim, c'est le même son de cloche: chacun de ses enfants a reçu une boule de poils ébouriffée. Il y a donc 4 bébés chiens pour North, 12 ans, Saint, 10 ans, Chicago, 7 ans, et Psalm, 6 ans, ses rejetons qu'elle partage avec son ex-mari Kanye West. La star a affiché fièrement les nouveaux compagnons de sa petite tribu sur les réseaux: quatre petits chiots poméraniens, deux à fourrure foncée, un à pelage crème et un à fourrure sable.

Les voici 👇 image: capture Instagram

Si ces cadeaux de Noël ont fait fondre plus d'un internaute, une solide poignée de fans a regretté que les soeurs aient manqué l'occasion d'offrir un foyer à des animaux abandonnés et à des chiots sans abris. Dans le sillage de ces réactions, PETA a souligné que les cadeaux de deux soeurs, capturés et partagés dans de nombreuses stories Instagram, auraient en effet pu être plus responsables.

Dans une déclaration partagée par des médias américains comme le Daily Mail ou People le dimanche 28 décembre, la fondatrice de PETA, Ingrid Newkirk, s'exprime ainsi:

«Les chiots ne sont pas des peluches, et c’est vraiment dommage que Kim ait raté l’occasion d’être porte-parole des chiots de refuge et qu’elle se fasse à juste titre critiquer sur les réseaux sociaux pour cela» Ingrid Newkirk dans un communiqué

Ingrid Newkirk a également invité les deux soeurs à «appeler PETA ou un refuge local» la prochaine fois qu’elles voudront ajouter un chien à la famille, ajoutant qu’«ignorer la crise des animaux sans-abri est d’une indifférence inexcusable».

Et de continuer:

«Elles peuvent essayer de se racheter maintenant en envoyant leurs enfants faire du bénévolat dans un refuge local, ou en payant une adoption d’un refuge local, ou au moins une journée de stérilisation pour aider à stopper la crise croissante des chiots sans-abri.»

Des interactions tendues

Ni Kim ni sa soeur n'ont pour l'heure répondu à cet appel public. Mais, à n'en point douter, celles-ci ne sont pas sorties du collimateur des défenseurs des animaux. Rappelons qu'en 2012, une militante lui avait jeté de la farine au visage, pour protester contre son goût pour les vêtements en fourrure.

A cette époque déjà, PETA n'avait pas mâché ses mots, affirmant: «Si elle porte plainte, les gens seront au moins constamment rappelés de son mépris égoïste pour les morts cruelles qu’elle cause en portant de la fourrure».

Le message avait été relayé par des médias comme TMZ, et continuait ainsi: «Ce serait tellement mieux si elle décidait d’évoluer et d’améliorer son image en donnant ses fourrures vulgaires et ses peaux d’animaux exotiques aux sans-abris. L’activiste a agi avec le cœur, ce que Kim ne semble pas avoir. Elle devrait avoir une vie, ce qu’elle refuse aux animaux.»

Reste à savoir si ces appels feront mouche auprès du clan en 2026.

