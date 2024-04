Vous avez grandi avec ces séries, elles sont de retour

Vous pensiez qu'on avait déjà eu assez de reboot comme ça? Eh bien, préparez-vous, car l'année 2024 va être riche en plats réchauffés.

Marie-Adèle Copin

Melrose Place, Alerte à Malibu ou encore Heroes: ces séries ont peut-être marqué votre enfance à une époque où vous les regardiez à la télévision. Selon les sites spécialisés, les reboots de ces shows sont en développement. On vous en dit plus.

Alerte à Malibu (1989-2001)

Apparemment, on n'a pas eu assez d'Alerte à Malibu. Après l'iconique série des années 90-2000 avec 11 saisons et un film en 2017, la bande de sauveteurs va reprendre du service dans un nouveau show qui sera diffusé sur la Fox. Selon Variety, c'est la réalisatrice Lara Olsen qui sera aux commandes. On lui doit notamment le reboot de 90210 Beverly Hills qui à l'époque, avait joui d'un certain succès. La production du programme sera quant à elle assurée par l'équipe d'origine d'Alerte à Malibu. Pour l'heure, ni la date de diffusion ni le casting n'ont été précisés.

Melrose Place (1992-1999)

Qui remplacera les iconiques Amanda et Kimberly? Seront-elles seulement remplacées? D'après Deadline, certains acteurs de la série originale feront leur retour, notamment Heather Locklear (Amanda justement), Laura Leighton (Sydney) et Daphne Zuniga (Joe). Pour rappel, Melrose Place se déroulait dans un immeuble de Los Angeles, dans le quartier de West Hollywood où on suivait la vie de jeunes adultes.

Melrose Place avait déjà eu un reboot entre 2009 et 2010 avec un casting de teenagers qui n'avaient pas l'air d'avoir l'âge de boire de l'alcool. Ce nouveau Melrose Place reprendra des années après la série originale et utilisera comme point de départ le décès d'un des anciens personnages. Mais cette réunion soudaine va rouvrir de vieilles plaies... alerte drama! Cette nouvelle série produite par CBS Studios est en train d'être vendue aux chaînes et aux diffuseurs.

Heroes (2006-2010)

Dans cette série, des gens ordinaires se retrouvaient dotés de super pouvoirs sans raison apparente. Selon le site spécialisé Variety, le reboot, intitulé Heroes: Eclipsed, se déroule des années après les événements de la série originale, mais le pitch est le même: des humains tout à fait normaux découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires.

Il y avait eu Heroes Reborn en 2015 qui avait rencontré un certain succès. La minisérie avait été nominée aux People's Choice Awards 2016, mais cette fois-ci, le créateur de la série originale, Tim Kring, qui sera aux manettes de ce nouveau show actuellement en développement.

