Divertissement

People

Kanye West met le boxon en Essonne, dans la campagne française



Image: Shutterstock/keystone

Kanye West met le boxon en Essonne. Oui, dans la campagne française

Le rappeur a donné rendez-vous à ses fans à Auvers-Saint-Georges pour découvrir son album Donda en livestream mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.

C’est une drôle d’adresse pour faire écouter en avant-première Donda, son nouvel album. Kanye West avait prévu de diffuser un livestream de son concert d’Atlanta dans plusieurs lieux du monde dans la nuit du jeudi au vendredi 6 août. L’Essonne en faisait partie et plus précisément Auvers-Saint-Georges, village de 1300 âmes. Vous situez pas? C’est entre Étréchy et Villeneuve-sur-Auvers.

La scénographie de Kanye West pour sa deuxième séance d’écoute de #Donda au stade d’Atlanta… Bordel 😳 pic.twitter.com/yqHqRi1KKL — Florent 🍿 (@florentderue) August 6, 2021

A la façon d’une rave party, le chanteur a dévoilé plusieurs coordonnées géographiques, massivement relayées sur les réseaux. Deux se situaient en France: l’une à la Place de la Bourse à Paris et l’autre, plus singulière, en plein milieu d’un champ. Un écran géant devait diffuser son concert. Problème, cette avant-première n’était réservée qu’à des happy few.

C'est lunaire... Donc là vous êtes en train de me dire que Kanye West va être diffusé son album à Auvers Saint-Georges #Kanye #DONDA pic.twitter.com/zTKmLqPKbf — Lorenzo zprl (@LorenzoZpr) August 5, 2021

«Il n’a jamais été question que ce soit ouvert au public», a affirmé au Parisien Sylvain Poche, le gérant du studio de tournage DSP, implanté au Bois Moret. Contacté mercredi par les équipes du rappeur afin d’organiser l'événement, Sylvain Poche a reçu une avalanche d’appels sur son téléphone, plus de 80 en une heure, certains lui demandant si le concert était gratuit, d’autres s’ils devaient apporter leur pass sanitaire avec eux.

Plusieurs personnes étaient déjà au point de rendez-vous à 18 heures et quelque 300 fans ont tenté leur chance pendant la soirée. Craignant des débordements et un manque de sécurité, la municipalité d’Auvers-Saint-Georges a finalement annulé l’événement.

«Quand j’ai découvert l’ampleur que cela prenait, j’ai préféré prendre les devants. Nous ne sommes pas contre un tel événement, bien au contraire. Mais cela doit être préparé bien en amont afin d’offrir les meilleures conditions possibles en termes de sécurité»

La plupart avaient «bien lu que l’événement était annulé mais sur les réseaux sociaux, certains affirmaient que c’était un mensonge pour éviter la foule, a ajouté Sylvain Poche au journal français. Et comme Kanye West est connu pour ses coups de communication, ils préféraient vérifier par eux-mêmes qu’il n’y avait vraiment rien. Ils ont fait une heure et demie de route, sous la pluie, pour rien. Une personne a même fait des T-shirts. Elle pensait les vendre sur place avant de se faire reprendre par les gendarmes. C’est dingue toute cette histoire.»

En effet, deux jours pour organiser un tel événement, c’est très court. A Paris aussi, il a été annulé. Les autorisations nécessaires n’ont pas été délivrées à temps. Sacré Kanye.

Image: giphy

Kanye c'est bien mais Johnny, c'est mieux

1 / 11 Le visage de Johnny depuis les années 90 source: capture d'écran youtube

Il n'y a pas que Kanye qui se prend pour Dieu...

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Le meilleur sandwich de Genève est un kebab baguette Link zum Artikel On connaît la date de diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux Link zum Artikel Qui sont les plus cool: les gens en roller ou en patin? Link zum Artikel 23 fails pour oublier qu'aujourd'hui, on n'est que mardi Link zum Artikel