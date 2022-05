People

Madonna vend des vidéos NFT (un peu) porno «pour la bonne cause»

Je ne comprends pas, tu ne comprends pas, il/elle/iel ne comprend pas, nous ne comprenons pas, vous ne comprenez pas, ils/elles/iels ne comprennent pas.



La Madone a accouché de NFT. Littéralement. En collaboration avec l’artiste Beeple, connu dans le monde de l'art numérique, trois vidéos ont été mises aux enchères. On y découvre, dans un mélange d'effroi et de malaise, les alter ego numériques de Madonna accouchant d'un arbre dans un laboratoire, de papillons dans un monde apocalyptique et de chenilles métalliques dans une prairie. HELP.

Comme il n'y a pas de raison pour que je sois la seule à souffrir, voici des extraits. Je vous ai monté un truc qui tient sur une minute, en supprimant les passages qui donnent le plus envie de rendre son goûter.

Vidéo: extern / rest

Les trois vidéos, qui s’intitulent «Mother of Nature», «Mother of Evolution» et Mother of Technology» sont censées représenter «une forme différente de naissance dans notre monde contemporain». Les deux artistes, Beeple et Madonna, ont mis une année pour pondre ces œuvres. L'une d'elles «reprend la poésie de Rumi», un poète persan du XIe siècle qui est sans doute en train de se retourner dans sa tombe.

«Pour aider les mères»

Selon le site où l'on trouve ces vidéos NFT, ces dernières sont mises aux enchères au profit de trois œuvres caritatives qui viennent en aide aux mères du monde entier. A l'heure où j'écris ces lignes, jeudi 12 mai vers midi, les enchères de ces trois vidéos cumulent à peine 50 000 dollars. On aurait pu se cotiser entre nous et lancer une cagnotte Leetchi pour arriver à cette somme.

Celle qui voulait, à une lointaine époque, devenir une sœur catholique, n'en est pas à sa première tentative désespérée depuis le début du mois pour attirer l'attention. Il y a une petite semaine, Madonna interpelait le Pape sur Twitter, lui demandant un rendez-vous. Ce dernier n'a semble-t-il pas donné suite. (Merci, François.)

Espérons que Madonna se remettra bientôt à faire de la musique potable plutôt que de l'art douteux. En attendant, puisqu'il fait beau et chaud, réécoutons avec nostalgie son tube de 1986 La Isla Bonita.

Allez, courage et bonne journée!

