Glacier 3000 a disparu
En une semaine, Glacier 3000 a reçu près de deux mètres de neige - 184 centimètres pour être précis. Une aubaine pour la station vaudoise, qui croule sous l'or blanc.
Perché à 3000 mètres, le domaine n'a pas pu faire tourner ses installations de lundi jusqu'à mercredi. Trop de neige, trop de vent. Un refrain souvent entendu dans d'autres stations, alors que les vacances scolaires battent leur plein.
Toujours dans la station vaudoise, il est expliqué que depuis le début de la saison en novembre, le cumul des chutes de neige dépasse désormais 840 centimètres au Sommet des Diablerets.
La neige et le vent ont conjugué leurs forces pour sculpter un paysage lunaire: des congères de quatre mètres de haut se dressent désormais sur le domaine.
Pour saisir l'ampleur, il suffit de voir la cabine du téléski du Tsanfleuron, qui a pratiquement disparu sous 2,5 m d'or blanc.
Le CEO de la station vaudoise, Bernhard Tschannen, explique:
La sécurité est aussi au centre des attentions. Sébastien Giraldi, Chef des pistes et de la sécurité à Glacier 3000, rappelle l’importance d’emprunter exclusivement les pistes et itinéraires ouverts et sécurisés.
Derrière les cordons de sécurité, les équipes s'affairent à apprivoiser un domaine transformé par les chutes de neige. Les skieurs sont priés de rester vigilants. La réouverture, espérée dès ce week-end, reste suspendue aux caprices du ciel. (svp)