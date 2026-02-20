Difficile de se frayer un chemin sous cette tonne de neige. Image: Glacier 3000

Glacier 3000 a disparu

Le domaine de Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a été frappé par de grosses chutes de neige. En une semaine, c'est près de deux mètres qui ont recouvert le secteur.

Plus de «Suisse»

En une semaine, Glacier 3000 a reçu près de deux mètres de neige - 184 centimètres pour être précis. Une aubaine pour la station vaudoise, qui croule sous l'or blanc.

Perché à 3000 mètres, le domaine n'a pas pu faire tourner ses installations de lundi jusqu'à mercredi. Trop de neige, trop de vent. Un refrain souvent entendu dans d'autres stations, alors que les vacances scolaires battent leur plein.

Toujours dans la station vaudoise, il est expliqué que depuis le début de la saison en novembre, le cumul des chutes de neige dépasse désormais 840 centimètres au Sommet des Diablerets.

Vidéo: watson

La neige et le vent ont conjugué leurs forces pour sculpter un paysage lunaire: des congères de quatre mètres de haut se dressent désormais sur le domaine.

Pour saisir l'ampleur, il suffit de voir la cabine du téléski du Tsanfleuron, qui a pratiquement disparu sous 2,5 m d'or blanc.

La cabane du Tsanfleuron sous une bonne dose de neige. Image: Glacier 3000

Le CEO de la station vaudoise, Bernhard Tschannen, explique:

«Malgré une semaine particulièrement exigeante, notre bilan à mi-saison reste positif. Les conditions d’enneigement sont exceptionnelles, les paysages splendides et les prévisions pour les prochains jours sont prometteuses.»

La sécurité est aussi au centre des attentions. Sébastien Giraldi, Chef des pistes et de la sécurité à Glacier 3000, rappelle l’importance d’emprunter exclusivement les pistes et itinéraires ouverts et sécurisés.

Image: Glacier 3000

Le déneigement demande une bonne souplesse. Image: Glacier 3000

Derrière les cordons de sécurité, les équipes s'affairent à apprivoiser un domaine transformé par les chutes de neige. Les skieurs sont priés de rester vigilants. La réouverture, espérée dès ce week-end, reste suspendue aux caprices du ciel. (svp)