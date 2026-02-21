Roman Josi et ses collègues hockeyeurs ont peut-être créé des vocations à Milan. image: watson

Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan

Et si Milan devenait une référence en matière de hockey sur glace? La ville lombarde souhaite profiter des JO pour rattraper son retard dans ce sport.

Milan envisage d'installer deux patinoires permanentes et une équipe de hockey sur glace de niveau international à l'issue des Jeux olympiques d'hiver. C'est ce qu'ont annoncé le maire de la ville italienne et le président de la région Lombardie.

La patinoire temporaire qui accueille les matchs féminins de hockey sur glace, dans le parc des expositions de Rho, devrait être réinstallée sur le même site dès le mois d'octobre 2026, a précisé le patron des lieux, Giovanni Bozzetti.

Bientôt une équipe de pointe?

L'idée est d'accueillir au plus vite une nouvelle équipe professionnelle de hockey sur glace qui puisse s'inscrire en ICEHL, a souligné le président de la fédération italienne des sports de glace, Andrea Gios.

L'Arena Santagiulia de Milan, patinoire principale du hockey aux JO, va devenir une salle de concert après les Jeux. Image: KEYSTONE

Cette ligue est une extension du championnat d'Autriche ouverte à ses voisins. Deux clubs des Alpes italiennes (Bolzano et Val Pusteria) y participent déjà, tout comme une équipe slovène et deux hongroises.

De son côté, Milan ne possède plus d'équipe professionnelle de hockey sur glace suite à la disparition du HC Devils en 1997. Le club avait connu une période de gloire au début des années 1990 sous l'impulsion de Silvio Berlusconi avant d'être dissout.

Sollicité, l'AC Milan, le célèbre club de football, ne s'est pas montré intéressé à participer à la création de cette nouvelle équipe. Andrea Giostandis a cependant précisé:

«Des investisseurs nord-américains proches du monde du hockey sont déjà sur les rangs»

Aucune patinoire fixe

Même si elle accueille la plupart des épreuves de glace des JO, Milan n'a plus de patinoire fixe depuis 2023. La Santagiulia Arena, principal palais des glaces des JO, est en effet temporaire et laissera la place à des concerts dès le mois de mai.

Un lieu pour une grande patinoire permanente pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes devrait être proposé «dans les prochaines semaines, pour une construction dans les trois prochaines années», soit d'ici 2029, a indiqué Giovanni Bozzetti.

La Rho Arena sera démontée après les JO avant de redevenir une patinoire provisoire dès l'automne 2026. Image: www.imago-images.de

En parallèle, la mairie de Milan doit confirmer dans les prochains jours le choix d'un repreneur pour réhabiliter l'ancienne patinoire de l'Agorà, au sud-est de la ville, plus petite et pensée pour un usage de loisirs, avec une ouverture envisagée en 2028. Giuseppe Sala s'est réjoui de ces nouveaux partenariats public-privé:

«Installer une patinoire au Parc des expositions est la voie la plus logique parce qu'on a vu avec quelle rapidité les deux patinoires pour le hockey et le patinage de vitesse ont été installées, que tout le monde sait où est le Parc et qu'il est bien desservi»

