ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

Milan veut profiter des JO pour développer le hockey sur glace

Roman Josi et ses collègues hockeyeurs ont peut-être créé des vocations à Milan.
Roman Josi et ses collègues hockeyeurs ont peut-être créé des vocations à Milan. image: watson

Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan

Et si Milan devenait une référence en matière de hockey sur glace? La ville lombarde souhaite profiter des JO pour rattraper son retard dans ce sport.
21.02.2026, 06:5821.02.2026, 06:58

Milan envisage d'installer deux patinoires permanentes et une équipe de hockey sur glace de niveau international à l'issue des Jeux olympiques d'hiver. C'est ce qu'ont annoncé le maire de la ville italienne et le président de la région Lombardie.

La patinoire temporaire qui accueille les matchs féminins de hockey sur glace, dans le parc des expositions de Rho, devrait être réinstallée sur le même site dès le mois d'octobre 2026, a précisé le patron des lieux, Giovanni Bozzetti.

Bientôt une équipe de pointe?

L'idée est d'accueillir au plus vite une nouvelle équipe professionnelle de hockey sur glace qui puisse s'inscrire en ICEHL, a souligné le président de la fédération italienne des sports de glace, Andrea Gios.

An outside view of the arena before the women&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and United States at the 2026 Olympic Winter Games, in Milan Santagiulia Ice Hockey Arena, Italy ...
L'Arena Santagiulia de Milan, patinoire principale du hockey aux JO, va devenir une salle de concert après les Jeux.Image: KEYSTONE

Cette ligue est une extension du championnat d'Autriche ouverte à ses voisins. Deux clubs des Alpes italiennes (Bolzano et Val Pusteria) y participent déjà, tout comme une équipe slovène et deux hongroises.

De son côté, Milan ne possède plus d'équipe professionnelle de hockey sur glace suite à la disparition du HC Devils en 1997. Le club avait connu une période de gloire au début des années 1990 sous l'impulsion de Silvio Berlusconi avant d'être dissout.

A propos de l'impact des JO en Italie 👇

Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO

Sollicité, l'AC Milan, le célèbre club de football, ne s'est pas montré intéressé à participer à la création de cette nouvelle équipe. Andrea Giostandis a cependant précisé:

«Des investisseurs nord-américains proches du monde du hockey sont déjà sur les rangs»

Aucune patinoire fixe

Même si elle accueille la plupart des épreuves de glace des JO, Milan n'a plus de patinoire fixe depuis 2023. La Santagiulia Arena, principal palais des glaces des JO, est en effet temporaire et laissera la place à des concerts dès le mois de mai.

Un lieu pour une grande patinoire permanente pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes devrait être proposé «dans les prochaines semaines, pour une construction dans les trois prochaines années», soit d'ici 2029, a indiqué Giovanni Bozzetti.

February 19, 2026, Milan, Lombardy, Italy: Team Switzerland celebrates after winning against Team Sweden, 2:1 in overtime in the Womans Bronze Medal Game at the Milano Rho Ice hockey, Eishockey Arena ...
La Rho Arena sera démontée après les JO avant de redevenir une patinoire provisoire dès l'automne 2026.Image: www.imago-images.de

En parallèle, la mairie de Milan doit confirmer dans les prochains jours le choix d'un repreneur pour réhabiliter l'ancienne patinoire de l'Agorà, au sud-est de la ville, plus petite et pensée pour un usage de loisirs, avec une ouverture envisagée en 2028. Giuseppe Sala s'est réjoui de ces nouveaux partenariats public-privé:

«Installer une patinoire au Parc des expositions est la voie la plus logique parce qu'on a vu avec quelle rapidité les deux patinoires pour le hockey et le patinage de vitesse ont été installées, que tout le monde sait où est le Parc et qu'il est bien desservi»

(afp/btr)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La médaille de Noé Roth est historique pour la Suisse
Le Zougois est devenu, ce vendredi, vice-champion olympique d'Aerials (ski acrobatique). Il a offert à la Suisse sa 16e médaille, un record dans des JO d'hiver.
Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials (ski acrobatique), vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.
L’article