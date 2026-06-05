Ce 5 juin marque le vingtième anniversaire du tout premier single de l'héritière et personnalité médiatique, l'irremplaçable Paris Hilton. image: instagram/@parishilton

Ce tube iconique et méprisé fête ses 20 ans

Attention, coup de vieux en vue! Paris Hilton souffle ce vendredi sur les 20 bougies de son tube le plus célèbre, Stars Are Blind. Retour sur la genèse d'une chanson longtemps malaimée et désormais, enfin, reconnue à sa juste valeur.

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Il y en aura fallu du temps pour réhabiliter Stars Are Blind, le tout premier morceau de la blonde la plus moquée d'Amérique. Un morceau qui reste indissociable de l'image de Paris Hilton: la blonde écervelée par excellence, riche héritière futile, célèbre pour rien, figure incontournable des tabloïds et proie facile dans les émissions de télé-réalité.

Vous vous souvenez? Vidéo: watson

Le clip, lui, a marqué toutes les personnes qui se sont retrouvées un jour plantées devant un écran de télé en 2006: tourné en deux jours sur une plage de Malibu, on y voit la jeune Paris et un bel amoureux en train de se tripoter gaiement dans le sable, intégralement en noir et blanc. «Le tournage du clip était vraiment génial, je me suis éclatée et j'étais tellement fière quand il est sorti et que tout le monde l'a adoré», se souviendra Paris Hilton quelques années plus tard, auprès du magazine Billboard.

Paris Hilton et Lucas Babbin lors du tournage du clip, en mai 2006, sur une plage de Malibu. image: instagram/@parishilton

Reste que le clip s'est retrouvé classé en très mauvaise position parmi les 50 pires productions de tous les temps par le magazine NME, à une douloureuse 49e place. «Voilà ce qu'on peut faire quand on a un père plein aux as: payer quelqu'un pour vous filmer en train de vous rouler par terre en bikini avec un type, histoire de nous faire oublier que vous avez été retouchée à l'Auto-Tune (très mal) à outrance», raille la publication à l'époque.

«Bravo, Paris Hilton! Vous avez réussi à créer quelque chose de pire que la chanson elle-même (ce qui, franchement, nous paraissait impossible)» Le magazine NME, qui n'y est pas allé par quatre chemins

Ce qui n'a pas empêché le titre, dont la première version du clip a été diffusée sur MTV le 6 juin 2006, de se tailler une place dans le Top 20 du Billboard Hot 100 américain, dans le Top 10 en Australie et dans le Top 5 au Royaume-Uni.

Ni de rester omniprésente durant tout l'été... avant de sombrer momentanément dans l'oubli.



La chanson, à sa sortie, a récolté des critiques surprises en bien. image: instagram/@parishilton

Cela a encore moins privé Stars Are Blind de récolter des critiques... étonnamment élogieuses. Salué à l'époque comme un morceau «entraînant» et reconnu pour son «groove estival et insulaire», le titre a écopé d'avis globalement positifs dans la presse. Même si certains magazines, comme Complex, assumaient alors clairement leur malaise à l'idée d'apprécier quelque produit que ce soit issu du cerveau de Paris Hilton.

«Stars Are Blind fut un feu de paille, un coup de chance, mais un coup de chance incroyable. On n'aura plus jamais rien de pareil de Paris Hilton» Le magazine Complex, qui est allé un peu vite en besogne, en classant Star Are Blind parmi les «50 chansons coupables qu'on a honte d'aimer (mais pas vraiment)»

Aujourd'hui, cependant, nombreux sont les experts musicaux à reconnaître réellement le titre à sa juste valeur. Un critique de The AU Review va jusqu'à le qualifier cette semaine comme «une chanson pop parfaite», avec son rythme reggae-pop léger et sa ligne de guitare ensoleillée «d'une simplicité désarmante».

«Sa longévité prouve ce que les classements n'avaient pas pleinement saisi en 2006 que la chanson agissait à un niveau bien plus profond que le simple effet de mode. Elle n'a pas brillé intensément avant de disparaître; elle a persisté», salue le critique Peter Gray.

«Avec le recul, Stars Are Blind mérite une place plus importante dans le panthéon de la pop. Non pas comme une blague culte ou un favori ironique, mais comme un exemple de la façon dont la perfection pop peut surgir de sources inattendues» Peter Gray, sur le site spécialisé The AU Review

Une chose est sûre: 20 ans après sa sortie, le tube de Paris Hilton connait une seconde jeunesse, que ce soit dans les playlists nostalgiques, les films ou sur TikTok. «Ce qui n’était au départ qu’une chanson est devenu une bande-son emblématique de tant de beaux souvenirs, de moments, d’amitiés, de road trips, de soirées dansantes, de vacances et de souvenirs partout dans le monde», a salué son auteure, ce vendredi, sur son compte Instagram.

«Merci à tous ceux qui l’ont écoutée, qui ont dansé, chanté et m’ont soutenue. Vous en avez fait un classique intemporel», conclut Paris Hilton en publiant des images de l'époque, en hommage à sa toute première chanson.

Il semblerait qu'une fois de plus, la blonde la plus sous-estimée de la culture pop ait eu raison.

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