La blonde la plus célèbre de la pop culture a trouvé une manière assez habile d'aller à Disneyland avec ses enfants. GC Images

Iconic

Paris Hilton a une astuce pour aller à Disneyland incognito

Lorsqu'on est l'héritière la plus blonde et la plus célèbre de la planète, rien de tel que de se métamorphoser en brune quelques heures pour aller se promener avec ses enfants en toute intimité - ou presque.

Plus de «Divertissement»

A chaque famille, ses traditions de Noël plus ou moins cheloues. Dans le cas de Paris Hilton, par exemple, ce mois de décembre marquera la troisième année consécutive où l'héritière, DJ et défenseure des droits de l'enfant a été repérée... affublée d'une perruque brune.

Méconnaissable, n'est-ce pas? instagram

Allez savoir pourquoi. Parce que si le but était de passer inaperçue, c'est raté. En fait, lors de cette virée familiale à Disneyland, Paris Hilton ressemblait tellement à Paris Hilton qu'elle n'a pu faire deux pas à l'intérieur du parc d'attractions avant de faire l'objet d'un article dans Page Six et autres confrères.

Paris Hilton tente de passer incognito avec une perruque brune lors d'un voyage en famille à Disneyland Page Six

Paris Hilton démasquée! La star de 44 ans a été surprise en train d'utiliser une perruque brune pour passer incognito à Disneyland The Daily Mail

La perruque brune de Paris Hilton ne trompe personne The Cut

Pour cette excursion avec ses deux enfants, Phoenix, qui aura trois ans en janvier, et sa fille London, âgée de deux ans, Paris Hilton arborait un pull Mickey Mouse tout à fait approprié et une casquette gavroche absolument discrète.

Paris, toute brune, avec son fils Phoenix, à Disneyland. instagram

En décembre 2024, elle avait associé cette même perruque brune à un bob Prada pour faire ses dernières emplettes de Noël avec son mari. L'année précédente, en 2023, elle portait cette même perruque avec une casquette gavroche.

Il y a exactement un an, Paris avait été photographiée avec une perruque similaire lors de ses achats de Noël de dernière minute à Beverly Hills avec son mari, Carter Reum.

En 2023, Paris a associé sa longue perruque noire à une tenue grise et noire - nettement plus discrète, celle-ci.

Même si le déguisement n'est pas spécialement réussi, on reconnaîtra au moins à Paris Hilton son don pour choisir des chapeaux hors du commun. Vivement l'année prochaine. (mbr)