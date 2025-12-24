Paris Hilton a une astuce pour aller à Disneyland incognito
A chaque famille, ses traditions de Noël plus ou moins cheloues. Dans le cas de Paris Hilton, par exemple, ce mois de décembre marquera la troisième année consécutive où l'héritière, DJ et défenseure des droits de l'enfant a été repérée... affublée d'une perruque brune.
Allez savoir pourquoi. Parce que si le but était de passer inaperçue, c'est raté. En fait, lors de cette virée familiale à Disneyland, Paris Hilton ressemblait tellement à Paris Hilton qu'elle n'a pu faire deux pas à l'intérieur du parc d'attractions avant de faire l'objet d'un article dans Page Six et autres confrères.
Pour cette excursion avec ses deux enfants, Phoenix, qui aura trois ans en janvier, et sa fille London, âgée de deux ans, Paris Hilton arborait un pull Mickey Mouse tout à fait approprié et une casquette gavroche absolument discrète.
En décembre 2024, elle avait associé cette même perruque brune à un bob Prada pour faire ses dernières emplettes de Noël avec son mari. L'année précédente, en 2023, elle portait cette même perruque avec une casquette gavroche.
Même si le déguisement n'est pas spécialement réussi, on reconnaîtra au moins à Paris Hilton son don pour choisir des chapeaux hors du commun. Vivement l'année prochaine. (mbr)