La chanteuse Lorde a piqué une tête dans l’Aar, jeudi après-midi. images: instagram

Cette star a réussi à passer inaperçue en Suisse

Juste avant son concert au Gurten Festival à Berne jeudi soir, la chanteuse Lorde s’est offert un plouf dans l’Aar et s’est mêlée aux badauds avec sa serviette et son bouquin.

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En Suisse, tout le monde s’en fout. Une chanteuse internationale se prélasse au bord de l’Aar en plein après-midi? «Merde alors, je ne l’ai pas reconnue.» C’est la paix qu’a pu trouver la jeune Lorde, jeudi après-midi, avant son concert événement au Gurten Festival le soir même.

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, de son vrai nom, a partagé quelques clichés estivaux sur son compte Instagram, prouvant ainsi que l’on peut trôner au sommet de la hype musicale mondiale et dévorer un bouquin en maillot de bain dans la capitale suisse sans être dérangé.

La Néozélandaise de 29 ans est en pleine tournée estivale. Un planning chargé qui ne l’empêche pas de profiter du soleil. Armée d’un maillot de bain noir, d’un totebag, de tongs blanches et d’une serviette, la star est allée se frotter aux badauds au bord de l’Aar. Sans chichi ni gorilles imposants pour l’escorter.

Lorde au bord de l'Aar 1 / 8 Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten Lorde incognito au bord de l’Aar. source: instagram/lorde

En arrière-plan, on voit que les autres plagistes ne se doutent même pas qu’il partage un bout d’herbe avec une jeune femme auréolée de 2 Grammys et sur le point de faire hurler de bonheur, quelques heures plus tard, près de 30 000 personnes sur la grande scène du Gurten Festival.

La dernière photo postée par Lorde jeudi soir prouve également l’hospitalité aux petits oignons et doucement patriotique de la Suisse, notamment durant les festivals. Sur l’épaule de la chanteuse, un Toblerone géant portant son nom. La légende? «Il projette une ombre imposante». Une publication notamment likée par Olivia Rodrigo en personne.

Il est d’ailleurs probable qu’on la retrouve au bord du Léman dans quelques jours, puisqu’après un petit tour en Tchéquie et à Berlin, Lorde sera sur la grande scène du Paléo Festival mardi 21 juillet, à 21 heures. On prend les paris?

(fv)